Продажи автомобилей в России резко упали. Рухнут ли вслед за ними цены

«Не забывайте, что с 1 января у нас утильсбор еще подорожает, соответственно, стоимость [авто] тоже. После Нового года [машины] вздорожнут», - предупредил Лигачев.

По его словам, вопрос заключается лишь в том, что сейчас люди начали сопоставлять все плюсы и минусы, решая, нужна ли им машина за такие деньги. И это сейчас очень острый вопрос для тех, кто задумывается над приобретением авто, отметил собеседник 360.ru.

« Часть покупателей просто уйдет в сегмент б/у, часть не будет менять свою машину на новую. И в этом есть своя логика. Через полгода, через месяцев восемь, когда более-менее все устаканится, и, скорее всего, наше правительство поборет инфляцию, как оно планировало, уменьшит ключевую ставку, тогда уже можно будет думать о замене автомобиля», - заявил Лигачев.

Также он высказался о китайских машинах. По мнению автоэксперта, все упирается в вопрос цены и качества. Сейчас китайские автомобили не сильно уступают корейским или европейским, а есть и такие модели, которые даже их превосходят по качеству.