Проблемы с регистрацией возникли в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота»
Сложности с регистрацией на рейсы возникли в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.
«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы», - указал перевозчик.
«Аэрофлот» также предупредил пассажиров о задержке рейсов, вылетающих из столичного аэропорта Шереметьево. Авиакомпания перенесла время вылета самолетов в Орск, Сочи, Челябинск, Новосибирск, Даламан, Санкт-Петербург и Уфу.
Перевозчик пообещал дополнительно опубликовать более подробную информацию и посоветовал следить за новостями в его Telegram-канале.