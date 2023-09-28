Проблемы с регистрацией возникли в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота»

Минпромторг назвал цену самого дешевого автомобиля для чиновников

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Самой недорогой машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

В опубликованном ведомством перечне автомобилей, рекомендованных в первую очередь для закупки чиновникам, указаны пять российских марок. Это Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также один китайский бренд Haval (всего 23 модели).

Самые дешевые варианты списка - Lada Granta, стоимость которой начинается от 700 тысяч рублей, а также Lada Niva Legend - от 830 тысяч. Другой транспорт для чиновников АвтоВАЗа стоит более миллиона рублей. В частности, Lada Vesta - от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross - от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel - от 1,1 миллиона.

Цены на автомобили для чиновников от УАЗа также превышают миллион рублей. Например, за «Патриот» придется заплатить 1,2 миллиона рублей, за «Пикап» - 1,26 миллиона, «Профи» стоит от 1,3 миллиона, СГР - от 1,18 миллиона, а «Хантер» - от 981 тысячи.

Машины под брендом «Москвич» стоят еще дороже - от 2,2 миллиона рублей за кроссовер «Москвич 3», электрокар «Москвич 3е» стоит 3,95 миллиона, а на новую модель лифтбека «Москвич 6» необходимо потратить 2,6 миллиона.

Пересадка российских чиновников на автомобили отечественного производства пойдет на пользу промышленности и государству, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.