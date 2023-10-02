Привязку карты москвича к биометрии начали тестировать в столице

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По его словам, тестирование этой функции проведут с участием 100 пассажиров. Новшеством сможет воспользоваться любой желающий.

«Важно, что система - полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы», - отметил заммэра.

Ликсутов добавил, что решение о том, использовать биометрию или нет, будет принимать сам пассажир.

Чтобы подключиться к новой опции, необходимо предоставить свои биометрические данные и привязать банковскую карту в приложении «Метро Москвы». При этом поездка с использованием биометрии обойдется пользователям платежной системы «Мир» всего в 36 рублей.

Ранее сообщалось, что московское метро зарегистрирует бренд «Взгляд» для замены Face Pay.