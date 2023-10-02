Привязку карты москвича к биометрии начали тестировать в столице
Москвичам стала доступна функция привязки карты к биометрии при проезде на общественном транспорте. Новая возможность позволит пассажирам с льготами просто проходить через турникеты со специальным стикером после подключения опции в приложении «Метро Москвы». Об этом рассказал глава дептранса столицы Максим Ликсутов.
По его словам, тестирование этой функции проведут с участием 100 пассажиров. Новшеством сможет воспользоваться любой желающий.
«Важно, что система - полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы», - отметил заммэра.
Ликсутов добавил, что решение о том, использовать биометрию или нет, будет принимать сам пассажир.
Чтобы подключиться к новой опции, необходимо предоставить свои биометрические данные и привязать банковскую карту в приложении «Метро Москвы». При этом поездка с использованием биометрии обойдется пользователям платежной системы «Мир» всего в 36 рублей.
Ранее сообщалось, что московское метро зарегистрирует бренд «Взгляд» для замены Face Pay.