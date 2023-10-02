Привязку карты москвича к биометрии начали тестировать в столице

02 октября 2023, 16:37
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Москвичам стала доступна функция привязки карты к биометрии при проезде на общественном транспорте. Новая возможность позволит пассажирам с льготами просто проходить через турникеты со специальным стикером после подключения опции в приложении «Метро Москвы». Об этом рассказал глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

По его словам, тестирование этой функции проведут с участием 100 пассажиров. Новшеством сможет воспользоваться любой желающий.

«Важно, что система - полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы», - отметил заммэра.

Ликсутов добавил, что решение о том, использовать биометрию или нет, будет принимать сам пассажир.

Чтобы подключиться к новой опции, необходимо предоставить свои биометрические данные и привязать банковскую карту в приложении «Метро Москвы». При этом поездка с использованием биометрии обойдется пользователям платежной системы «Мир» всего в 36 рублей.

Ранее сообщалось, что московское метро зарегистрирует бренд «Взгляд» для замены Face Pay.

Москва 2023 Дептранс Москвы МЦК Максим Ликсутов
Более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года
23 октября 2023, 17:40
РИА «Новости»
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С начала 2023 года сотрудники дорожной безопасности пресекли нарушения правил перевозки детей более 44 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Взрослые пренебрегли детской безопасностью 44 393 раза - именно столько нарушений правил перевозки детей было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что детей до семи лет нужно возить в машине только с детскими удерживающими средствами. Пассажирам до 11 лет на заднем сидении положено удерживающее устройство, а на переднем сидении к тому же полагаются ремни безопасности. В случае совершения административного правонарушения грозит штраф в размере трех тысяч рублей, должностным лицам - 25 тысяч рублей, а юридическим - 100 тысяч рублей.

Ведомство призвало автомобилистов относиться серьезно к безопасности детей и использовать положенные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья юных пассажиров.

Ранее стало известно, что более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе.

Дети ГИБДД Машины Москва 2023
Более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе
23 октября 2023, 15:51
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за прошлую неделю зафиксировали 173 ДТП, в которых погибли десять человек. Всего в авариях пострадали 185 человек, в том числе десять детей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, пятница стала самым аварийным днем, а понедельник наоборот оказался безопаснее остальных. Больше всего зарегистрировали происшествия с наездами на пешеходов - 78 случаев, а также 60 столкновений автомобилей.

Кроме этого, ГИБДД выезжало и на три ДТП с участием мотоциклов и пять - с велосипедами. Еще инспекторы пресекли 465 нарушений управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Госавтоинспекция Москвы подвела итоги девяти месяцев работы. За этот период в столице зарегистрировали почти 1800 наездов на пешеходов.

ДТП Машины Москва 2023
Собянин рассказал о пересадках на МЦД в Москве
23 октября 2023, 13:35
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Жителям столицы стали доступно более 100 вариантов пересадок со всех четырех Московских центральных диаметров, а в будущем их количество еще увеличится. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Так, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также предоставила возможность пересесть на Аэроэкспресс в Шереметьево.

Кроме того, с «Кутузовской» можно пересесть на МЦК и Филевскую линию.

«Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, маршруты Аэроэкспресса, Замоскворецкую и Кольцевую ветки метро. Также отсюда отправляются поезда дальнего следования.

В будущем вариантов пересадки станет еще больше, сообщил мэр.

Например, с «Петровско-Разумовской» станции МЦД-1 можно будет перейти на МЦД-3, а также Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Со станции «Рижская» МЦД-3 и МЦД-4 горожане смогут переходить на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую ветку.

А на станции «Беговая» МЦД-4 появится крупный транспортный узел, соединяющий первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 пригородных станциях столицы.

Метро МЦД Сергей Собянин Москва 2023 МЦК
Россияне попросили Минпромторг и ФАС остановить произвол автодилеров
22 октября 2023, 15:28
Freepik
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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с требованием остановить произвол дилеров и ограничить размер комиссии. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин. Его процитировало издание 74.ru.

«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.

Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.

Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.

ФАС России Минпромторг РФ Экономика

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