Принудительная эвакуация подорожает в Москве с 15 октября
Принудительная эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 15 октября. Тариф на вывоз машин нарушителей пересчитали, учитывая рост затрат города на этот процесс. Об этом сообщил портал «Московский паркинг».
За мотоциклы и машины до 80 лошадиных сил нарушители будут платить 5920 рублей, за автомобили мощностью до 250 лошадиных сил - 9450 рублей, а за транспортные средства мощностью свыше 250 и иные авто до четырех тонн - 10 703 рубля.
«Несмотря на то, что водители, чьи автомобили попали на спецстоянку, нарушили правила, им идут навстречу, и тарифы устанавливаются ниже, чем реальная стоимость эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС», - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее стало известно, что цены на бензин на бирже в России вновь пошли в рост.