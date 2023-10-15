Принудительная эвакуация подорожает в Москве с 15 октября

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За мотоциклы и машины до 80 лошадиных сил нарушители будут платить 5920 рублей, за автомобили мощностью до 250 лошадиных сил - 9450 рублей, а за транспортные средства мощностью свыше 250 и иные авто до четырех тонн - 10 703 рубля.

«Несмотря на то, что водители, чьи автомобили попали на спецстоянку, нарушили правила, им идут навстречу, и тарифы устанавливаются ниже, чем реальная стоимость эвакуации, которая рассчитывается по методике ФАС», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что цены на бензин на бирже в России вновь пошли в рост.