Пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему периоду

Перед зимним сезоном проверили 301 поезд, среди них - 276 собственных составов компании и 25 арендованных. В их число вошли «Иволги», ЭП2ДМ и ЭП2Д и другие модели. Арендованные поезда осмотрели сотрудники ОАО «Российские железные дороги».

В ходе подготовки к холодам работники перевели на зимний режим вентиляционные и климатические системы. Они также проконтролировали работоспособность обогрева лобовых стекол и электрооборудования. Помимо этого, проверили уплотнители дверей и окон.

В вагонах провели диагностику отопления. Для поддержания тепла и комфортной для пассажиров температуры протестировали кондиционеры, осушители и обеззараживатели.

Кроме того, на случай обледенения контактной сети депо оснастили дополнительным запасом антигололедной смазки для токоприемников. Работникам локомотивных бригад выдали инструкции, как работать в неблагоприятных погодных условиях.

Сезонную подготовку поездов проводят дважды в год - весной и осенью. Это необходимо для перевозки пассажиров с учетом всех возможных погодно-климатических условий.

Ранее в рамках подготовки к зиме московские коммунальщики промыли Триумфальную арку.