Причалы речных судов нанесли на указатели в метро Москвы
В московском метро обновили новые элементы навигации. На указатели нанесли названия и условные обозначения речных причалов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Теперь на стенных картах метро можно увидеть географическое расположение причалов. На подвесных указателях появились название причала и номера выходов, а на стенных табличках обозначили путь к нужному выходу.
Кроме того, сотрудники метро установили более 120 временных напольных наклеек, чтобы пассажиры могли быстрее найти нужный выход.
Ранее сообщалось о том, что более двух тысяч домовых указателей установили в Москве с начала года.
В московском метро обновили новые элементы навигации. На указатели нанесли названия и условные обозначения речных причалов.
Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.