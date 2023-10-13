Причалы речных судов нанесли на указатели в метро Москвы

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Теперь на стенных картах метро можно увидеть географическое расположение причалов. На подвесных указателях появились название причала и номера выходов, а на стенных табличках обозначили путь к нужному выходу.

Кроме того, сотрудники метро установили более 120 временных напольных наклеек, чтобы пассажиры могли быстрее найти нужный выход.

Ранее сообщалось о том, что более двух тысяч домовых указателей установили в Москве с начала года.

В московском метро обновили новые элементы навигации. На указатели нанесли названия и условные обозначения речных причалов.

Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.