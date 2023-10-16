Президент России объяснил всплеск популярности авто из Китая

16 октября 2023, 08:09
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Китайские автопроизводители повысили качество своей продукции, поэтому в России подскочил спрос на модели из КНР. Президент Владимир Путин заявил об этом в интервью Медиакорпорации Китая.

«Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», - сказал он.

Владимир Путин обсудил китайский автопром с «автолюбителями с огромным стажем», которые не знали о готовящемся интервью. По их словам, машины из Китая заняли российский рынок не только из-за ухода других производителей. Возросло их качество.

Президент заявил, что автостроение - одно из перспективных направлений сотрудничества России и Китая. Он отметил также судостроение, авиастроение и электронику.

Интенсивно работать президенту помогают тренировки, сказал он.

Владимир Путин заявил, что всегда находит для них время.

Бизнес Машины Владимир Путин Китай
Россияне попросили Минпромторг и ФАС остановить произвол автодилеров
22 октября 2023, 15:28
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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с требованием остановить произвол дилеров и ограничить размер комиссии. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин. Его процитировало издание 74.ru.

«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.

Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.

Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.

ФАС России Минпромторг РФ Экономика
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили через час после перекрытия
22 октября 2023, 10:17
РИА «Новости»
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Проезд по Крымскому мосту перекрывали на час утром 22 октября. В данный момент его вновь открыли, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам.

Движение автотранспорта в сторону Керчи временно перекрыли примерно в 8:50 и снова запустили в 9:52.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - отметили в центре.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что дорожные службы отремонтировали Крымский мост на 18 дней раньше первоначально намеченного срока. Движение запустили по всем четырем автомобильным полосам.

Всего на восстановление дорог строители потратили меньше трех месяцев, на покрытие ушло свыше 360 тонн асфальтобетона. Хуснуллин похвалил рабочих за профессионализм и преданность делу.

Украинские военные атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля. Они устроили два взрыва, в результате которых погибли два россиянина и повредилась автомагистраль. ВСУ организовали теракт с помощью надводных беспилотников, которые нанесли удары по в районе 145-й опоры.

Крымский мост Крым
Минпромторг назвал цену самого дешевого автомобиля для чиновников
21 октября 2023, 15:54
РИА «Новости»
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Самой недорогой машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

В опубликованном ведомством перечне автомобилей, рекомендованных в первую очередь для закупки чиновникам, указаны пять российских марок. Это Lada, «Москвич», Aurus, Evolute и УАЗ, а также один китайский бренд Haval (всего 23 модели).

Самые дешевые варианты списка - Lada Granta, стоимость которой начинается от 700 тысяч рублей, а также Lada Niva Legend - от 830 тысяч. Другой транспорт для чиновников АвтоВАЗа стоит более миллиона рублей. В частности, Lada Vesta - от 1,24 миллиона, Lada Vesta SW Cross - от 1,5 миллиона, Lada Niva Travel - от 1,1 миллиона.

Цены на автомобили для чиновников от УАЗа также превышают миллион рублей. Например, за «Патриот» придется заплатить 1,2 миллиона рублей, за «Пикап» - 1,26 миллиона, «Профи» стоит от 1,3 миллиона, СГР - от 1,18 миллиона, а «Хантер» - от 981 тысячи.

Машины под брендом «Москвич» стоят еще дороже - от 2,2 миллиона рублей за кроссовер «Москвич 3», электрокар «Москвич 3е» стоит 3,95 миллиона, а на новую модель лифтбека «Москвич 6» необходимо потратить 2,6 миллиона.

Пересадка российских чиновников на автомобили отечественного производства пойдет на пользу промышленности и государству, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Чиновники Машины
Новый экспонат появился в Музее Транспорта Москвы
20 октября 2023, 19:03
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На подземном уровне гаража Константина Мельникова в Москве появился новый экспонат — метровагон типа 81-717, один из символов столичного метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Вагоны 81-717 получили название «номерные» среди горожан, потому что они не имели традиционного буквенного обозначения. Поезда начали перевозить пассажиров метро в 1977 году.

Эта серия метровагонов стала самой массовой и широко известной в современной России и Восточной Европе.

«Специалисты проводят реставрацию исторического транспорта и создают заново макеты уже утраченных образцов», - добавил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Новая постоянная экспозиция Музея Транспорта откроется в 2024 году. Там уже появился вагон метро «Еж3». Всего посетителей выставки будет ждать 53 модели раритетных транспортных средств - вагоны метро, автобусы, мотовоз и другие.

На подземном уровне гаража Константина Мельникова в Москве появился новый экспонат - метровагон типа 81-717, один из символов столичного метро. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Выставки Музеи Метро Москва 2023 Дептранс Москвы

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