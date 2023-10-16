Президент России объяснил всплеск популярности авто из Китая

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«Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей», - сказал он.

Владимир Путин обсудил китайский автопром с «автолюбителями с огромным стажем», которые не знали о готовящемся интервью. По их словам, машины из Китая заняли российский рынок не только из-за ухода других производителей. Возросло их качество.

Президент заявил, что автостроение - одно из перспективных направлений сотрудничества России и Китая. Он отметил также судостроение, авиастроение и электронику.

Интенсивно работать президенту помогают тренировки, сказал он.

Владимир Путин заявил, что всегда находит для них время.