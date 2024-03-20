Презентовали микроавтобус «Соболь NN», который станет конкурентом УАЗ «Буханка»

Читайте нас в:

Ульяновский автозавод разработал новый полноприводный микроавтобус с 2,5-литровым турбодизельным двигателем, шестиступенчатой механической коробкой передач, встроенным холодильником и беспроводной зарядкой. В «Соболь NN» шесть мест. Каждое сиденье сделали регулируемым и съемным. При необходимости будущие владельцы смогут избавиться от них и получить багажник объемом более пяти кубометров.

Производитель выпустит две модификации микроавтобуса - All-Road и Off-Road. Первую назвали «дорожной», она предназначена для городских условий. Вторая - экстремальная, со шноркелем и силовыми бамперами.

Пока вышли только предсерийные экземпляры «Соболь NN», которая станет конкурентом устаревшей УАЗ «Буханка». Машины поступят на рынок до конца года.

Завод в Ульяновске планировал возобновить выпуск экспедиционных версий своих машин. Например, «Хантера» и УАЗ СГР.