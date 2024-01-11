Претензии Пескова к снегоболотоходу «Хищник» пообещали учесть

«Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. <…> Конечно, если возникают замечания - стараемся оперативно устранять», - сказал он.

Максим Мезенин не согласился с тем, что у производителя «Хищника» мало конкурентов. По его словам, в России выпуском вездеходов занялись около 160 фирм. Бизнесмен заявил, что его компания усовершенствовала технику и применила технологии, которых нет у других участников рынка.

Он подтвердил, что двигатель снегоболотохода - импортный. Максим Мезенин заявил, что ни в России, ни в Белоруссии не нашли подходящих для таких машин моторов. Коробка передач, по его словам, отечественная, но ее, в отличие от некоторых других узлов и агрегатов, собственные сотрудники доработать не могли. Кузов и раму для «Хищника» компания выпустила самостоятельно.

Президент России Владимир Путин воспользовался снегоболотоходом «Хищник» во время поездки в Анадырь. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал машину. Он заявил, что водителю пришлось вручную исправлять некоторые неполадки.