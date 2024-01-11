11 января 2024, 12:05

Претензии Пескова к снегоболотоходу «Хищник» пообещали учесть

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Снегоболотоход «Хищник» оборудовали импортным двигателем из-за неимения отечественных аналогов. В остальном критику в адрес машины учтут и доработают ее конструкцию, заявил РИА «Новости» глава компании «Мег Вест» Максим Мезенин.

«Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. <…> Конечно, если возникают замечания - стараемся оперативно устранять», - сказал он.

Максим Мезенин не согласился с тем, что у производителя «Хищника» мало конкурентов. По его словам, в России выпуском вездеходов занялись около 160 фирм. Бизнесмен заявил, что его компания усовершенствовала технику и применила технологии, которых нет у других участников рынка.

Он подтвердил, что двигатель снегоболотохода - импортный. Максим Мезенин заявил, что ни в России, ни в Белоруссии не нашли подходящих для таких машин моторов. Коробка передач, по его словам, отечественная, но ее, в отличие от некоторых других узлов и агрегатов, собственные сотрудники доработать не могли. Кузов и раму для «Хищника» компания выпустила самостоятельно.

Президент России Владимир Путин воспользовался снегоболотоходом «Хищник» во время поездки в Анадырь. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал машину. Он заявил, что водителю пришлось вручную исправлять некоторые неполадки.

Дмитрий Песков Бизнес Машины
11 января 2024, 13:07
АвтоВАЗ представит новый автомобильный бренд
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АвтоВАЗ запустит новый автомобильный бренд. Его представят публике до 2026 года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, сообщило издание «Известия».

Во время презентации он рассказал о планах компании. По его словам, под новым брендом представят иностранные модели в сегментах C и D. Информацию о том, с какими именно компаниями АвтоВАЗ будет сотрудничать, Соколов не озвучил.

Российский производитель также объявил о запуске продаж универсала Lada Vesta SW Sportline. Машину оснастили 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. Автомобиль обойдется покупателям как минимум в 2,38 миллиона рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал появление трех новых моделей Lada. АвтоВАЗ в 2024 году начнет выпускать Lada Aura. В 2025 году компания будет производить Lada Iskra, а в 2026 - кроссовер на платформе Vesta. Мантуров отметил, что инвестиционная программа АвтоВАЗ составит около 40 миллиардов рублей.

Машины Lada АвтоВАЗ
11 января 2024, 12:51
Электродепо «Аминьевское» стало одним из самых крупных в Москве
РИА «Новости»
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Новое электродепо «Аминьевское» на западе Москвы стало одним из крупнейших в столице. Его открыли на территории бывшей промзоны площадью 16 гектар. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в комплекс вошло более 60 зданий различного предназначения, включая ремонтно-отстойный блок на 29 позиций, помещения для работы технического персонала, гараж для моторизированных единиц, а также лаборатории и испытательный центр. Эти сооружения возвели между улицами Верейской и Генерала Дорохова.

«Реализация этого проекта стала сложной задачей: необходимо было расположить инфраструктуру депо с учетом сложившейся городской среды и ландшафтных особенностей местности, а также предусмотреть соединение с Большой кольцевой линией метро», - рассказал Бочкарев.

Новое электродепо стало стимулом для создания двух тысяч новых рабочих мест с гарантированным доходом и соцпакетами.

Открытие депо состоялось в первый рабочий день нового года в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина. «Аминьевское» стало третьим депо, обслуживающим БКЛ.

Метро Дептранс Москвы Андрей Бочкарев Москва
11 января 2024, 11:28
Тест оплаты проезда через СБП стартовал на всех турникетах метро в Москве
РИА «Новости»
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В Москве начался открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) на всех турникетах метро и МЦК. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, Москва стала одним из лидеров по числу способов оплаты проезда. Ликсутов отметил, что СБП - российская технология, принадлежащая Банку России.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его на турникете.

В 2023 году столичный метрополитен получил свыше 10 национальных и международных наград. Так, Большая кольцевая линия попала в «Книгу рекордов России» за самые протяженные двухпутные тоннели.

Метро Метро Москвы Дептранс Москвы МЦК Максим Ликсутов Москва
11 января 2024, 10:48
Увеличение скорости перевозок назвали одной из главных задач РЖД
РИА «Новости»
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РЖД будут увеличивать скорость перевозок. Работы по этому направлению проведут в европейской части России, а затем на Урале, заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

На встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа российский лидер рассказал, что увеличение скорости перевозок - генеральная задача РЖД.

«С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано», - отметил он.

Путин также пообещал проработать вопрос субсидирования перевозок экспортной продукции. По его словам, правительство и Минэкономразвития изучат эту тему.

«Мы обязательно это проработаем, точно совершенно сформулируем поручение правительства», - добавил глава государства.

Ранее Путин прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Российский лидер ознакомился с презентацией планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока и начал проводить встречу с местными бизнесменами.

Во время визита в Хабаровск Путин планирует пообщаться с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и посетить мультипликационную студию.

РЖД Урал Россия Владимир Путин Дальний Восток

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