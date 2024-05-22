Правила установки систем видеофиксации на дорогах согласовали с МВД, регионами и бизнесом

Нововведение станет одним из этапов федеральной реформы системы фиксации нарушений, сообщил «Коммерсант». Ее начнут в сентябре.

Проект постановления разработал Минтранс. Он включил в него общие нормы, например, порядок согласования мест установки камер, их учета, допустимое расстояние между средствами фиксации.

Вокруг документа развернулась большая дискуссия. Ради того, чтобы его одобрили, разработчикам пришлось отказаться от некоторых пунктов, в том числе о соответствии камер видеофиксации ГОСТ, или включить в него не предусмотренные - например, о маркировке машин с передвижными комплексами фиксации. Рабочая группа «Безопасность дорожного движения» направит проект в правительственную подкомиссию, а затем на подпись премьер-министру Михаилу Мишустину.

Камеры в России использовали не только для фиксации нарушений ПДД. В Подмосковье они помогали выявить проблемы при содержании территорий.