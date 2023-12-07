«Познавательный поезд Рувики» запустили в московском метро

Уникальный проект реализовали совместно с интернет-энциклопедией «Рувики». В каждом вагоне тематического поезда разместили информацию, посвященную различным сферам знаний: космос, интернет, коммуникации, архитектура и другие. Пассажиры поезда смогут получить новые знания во время поездок, а для получения более подробной информации - отсканировать QR-коды и перейти на сайт энциклопедии.

«Мы стремимся, чтобы поездки наших пассажиров становились не только комфортнее, но и интереснее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - добавил Ликсутов.

Ранее дептранс выпустил тематические «Тройки » для влюбленных в Москву. Карты со знаковыми местами столицы вышли под общей тематикой «Твой город - твое дело».