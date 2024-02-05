Пожарные в Брянске потушили огонь на крыше вокзала

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Задымление на крыше заметили 5 февраля в 07:45. Городской пожарный расчет ликвидировал огонь спустя 10 минут на площади одного квадратного метра. На время работ пассажиров перевели из зала ожидания в другое помещение. МЖД сообщила, что никто не пострадал.

«На движение поездов ситуация не влияет. В настоящее время все помещения вокзала работают в штатном режиме», - объявила пресс-служба.

Из зала ожидания железнодорожного вокзала на улице Речной, 2а эвакуировали 50 человек, сообщило МЧС Брянской области. Произошло возгорание на крыше, причину выяснят специалисты.

В январе в Брянской области горела Клинцевская нефтебаза, сообщили «Известия». Огонь перекинулся на четыре резервуара.