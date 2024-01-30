Появились карты «Тройка» с пандой Катюшей из Московского зоопарка

На днях Катюша начала перебираться в большой вольер. Она пока не торопится переступать порог, исследуя и обнюхивая его.

Ранее дептранс выпустил тематические «Тройки» к обновлению поезда «Акварель», который запустили по Арбатско-Покровской линии московского метро.

«Московский метрополитен выпустил новые тематические карты „Тройка“, которые посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды», - сообщил он.

Ликсутов добавил, что приобрести их можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине. Всего в продаже появилось три разных варианта карт.