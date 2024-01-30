30 января 2024, 10:26

Появились карты «Тройка» с пандой Катюшей из Московского зоопарка

Global Look Press
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Ограниченный тираж тематических карт «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка появился в продаже. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На днях Катюша начала перебираться в большой вольер. Она пока не торопится переступать порог, исследуя и обнюхивая его.

Ранее дептранс выпустил тематические «Тройки» к обновлению поезда «Акварель», который запустили по Арбатско-Покровской линии московского метро.

«Московский метрополитен выпустил новые тематические карты „Тройка“, которые посвящены первому рожденному в России детенышу большой панды», - сообщил он.

Ликсутов добавил, что приобрести их можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине. Всего в продаже появилось три разных варианта карт.

Зоопарки Метро Дептранс Москвы Карта «Тройка» Максим Ликсутов Москва
30 января 2024, 07:39
Спасательное судно отправилось к застрявшему в Охотском море танкеру «Остров Сахалин»
Unsplash
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Спасательное судно «Берингов пролив» отправилось на помощь застрявшему в дрейфующих льдах Охотского моря танкеру «Остров Сахалин», но не смогло подойти достаточно близко. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Берингов пролив» вышел из порта Корсаков и за полдня добрался до района, где находился российский танкер. Начальник Морского спасательного подцентра (МСПЦ) в Южно-Сахалинске Марк Корженко заявил агентству, что ради безопасности спасатель обходил крупные ледяные поля. Приблизиться к застрявшему судну не удалось.

«Большая сплоченность льда не позволяет спасателю „Берингов пролив“ подойти в намеченное время вплотную к танкеру для осуществления ледовой проводки», - сказал он.

Танкер «Остров Сахалин» с 19 членами экипажа плыл с Камчатки в Находку, но застрял в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. К нему направили японский спасательный ледокол «Тэсио», но на ночь работы приостановили. Марк Корженко заявил, что моряки в безопасности. По его словам, у них достаточный запас топлива и провизии.

Корабли Япония
29 января 2024, 14:49
«Добрый маршрут» запустили в Москве
Edgar Breshchanov/Global Look Press
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Брендированный автобус «Мои документы» запустили по маршруту М9 от Рижского вокзала до станции ЗИЛ МЦК в Москве. О старте акции «Добрый маршрут» рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Совместно с дептрансом мы запустили акцию „Добрый маршрут“. В течение месяца, с 29 января по 29 февраля, в Москве будет курсировать специальный брендированный автобус „Мои документы“», - сообщила она.

Заммэра добавила, что помимо яркого оформления в фирменной стилистике МФЦ на автобус нанесли QR-код. Он направит пассажира на сайт, на котором собраны добрые истории сотрудников центров госуслуг.

Ракова также выразила надежду, что акция напомнит о важности взаимопомощи и поддержки друг друга и зарядит жителей столицы положительными эмоциями.

Ранее в Москве запретили использование QR-кодов на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях из-за хакерских атак.

Автобусы Дептранс Москвы Анастасия Ракова Москва
29 января 2024, 13:42
Стала известна причина экстренной посадки летевшего из Харбина Sukhoi Superjet 100
РИА «Новости»
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В Якутии устроили проверку после экстренной посадки самолета, летевшего из Китая. Перед приземлением экипаж доложил о технической неисправности, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

«Днем 29 января 2024 года командир воздушного судна RRJ-95LR-100, следовавшего рейсом Харбин - Якутск, доложил об обнаружении технической неисправности в процессе полета», - сообщила пресс-служба.

Самолет приземлился в пункте назначения, посадка прошла успешно. Никто не пострадал. В аэропорт выехала следственно-оперативная группа, началась доследственная проверка по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По результатам примут процессуальное решение.

В багажном отсеке лайнера сработал датчик дыма , сообщило МЧС Якутии. С борта самолета эвакуировали 30 пассажиров и девять членов экипажа. Открытого огня спасатели не заметили, но почувствовали запах дыма.

Авиация Якутия Самолеты Китай
29 января 2024, 13:31
Белый пион или сладкий персик. Москвичи выберут ароматы для городского транспорта
РИА «Новости»
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Москвичи смогут выбрать ароматы для нескольких объектов городской транспортной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Участники голосования смогут выбрать аромат, который будет использоваться на пересадочном узле «Деловой центр», эскалаторной галерее на Воробьевых горах, а также трех автовокзалах: «Центральном», «Саларьево» и «Северных воротах».

Чтобы оставить голос, понадобится посетить станцию метро «Курская», где до 5 февраля на стойке «Живое общение» будет работать пункт голосования.

Горожане смогут выбрать из десяти предложенных вариантов, разработанных парфюмерами, включая такие запахи, как фрукты и ягоды, сладкий персик, белый пион, жасмин и ваниль и другие.

По результатам голосования сотрудники дептранса установят на транспортных узлах диффузоры для распыления аромата, которые будут безопасны, гипоаллергенны и одобрены Роспотребнадзором.

«Диффузоры будут незаметны для глаз и никак не повлияют на архитектуру каждого из объектов, но создадут вам хорошее настроение на время пути», - отметили в дептрансе.

Осенью москвичи проголосовали за новый аромат для поездов на Филевской линии метро. В голосовании приняли участие около тысячи пассажиров.

Дептранс Москвы Москва

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