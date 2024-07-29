После приостановки движения у Крымского моста выстроилась очередь

Крымский мост закрыли для проезда в 00:19. Автовладельцев просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Всего через девять минут движение возобновили.

В первые минуты обошлось без пробок, но к шести часам утра в очередь со стороны Тамани выстроились 325 машин. Время ожидания составляло около часа. Перед пунктом досмотра со стороны Керчи пробок не наблюдали.

В акватории Черного моря 25 июля уничтожили два безэкипажных катера , направлявшихся в сторону Крыма. В тот же день над полуостровом сбили четыре беспилотных летательных аппарата.