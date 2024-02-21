Посадку пассажиров по QR-коду протестируют на «Ласточках»

«В этом году должно начаться тестирование, но на поездах „Ласточка“, на одном из маршрутов. „Сапсан“ будет вторым этапом», - сообщил Петров.

Собеседник агентства уточнил, что к этому уже все готово. В мобильном устройстве проводника, при сканировании QR-кода, появятся данные пассажира, указанные при покупке билета.

Когда именно начнется тестирование - пока неизвестно. Сейчас при посадке в поезд достаточно показать бумажный паспорт без предъявления билета.

Ранее стало известно, что в РЖД также собираются персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета. Информация о перевозимом питомце будет отображаться в мобильном устройстве проводника.