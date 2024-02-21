21 февраля 2024, 10:57

Посадку пассажиров по QR-коду протестируют на «Ласточках»

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Посадку пассажиров в поезд по QR-коду протестируют сначала на «Ласточках», а потом на «Сапсанах». Об этом РИА «Новости» рассказал начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.

«В этом году должно начаться тестирование, но на поездах „Ласточка“, на одном из маршрутов. „Сапсан“ будет вторым этапом», - сообщил Петров.

Собеседник агентства уточнил, что к этому уже все готово. В мобильном устройстве проводника, при сканировании QR-кода, появятся данные пассажира, указанные при покупке билета.

Когда именно начнется тестирование - пока неизвестно. Сейчас при посадке в поезд достаточно показать бумажный паспорт без предъявления билета.

Ранее стало известно, что в РЖД также собираются персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета. Информация о перевозимом питомце будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

РЖД Паспорта Поезда
20 февраля 2024, 20:43
Проект о запрете продажи транспорта без согласия супругов внесли в Госдуму
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Депутаты партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму поправки к Семейному кодексу. Они подразумевают получение обязательного письменного согласия супругов на заключение сделок с транспортом. Документ опубликовали на сайте «Система обеспечения законодательной деятельности».

Законопроект предлагает дополнить Семейный кодекс положением, по которому для продажи транспортного средства (автомобиля, мотоцикла или вездехода) необходимо получить письменное согласие супруга собственника.

«Супруг, чье письменное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года», - говорится в документе.

В конце ноября 2023 года депутат от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил изменения в Семейный кодекс. Он заявил, что следует уравнять понятия «брак» и «семейный союз».

Мотоциклы Законы Семья Депутаты Машины Брак
20 февраля 2024, 14:52
Рейд по отлову пьяных водителей пройдет в Москве
РИА «Новости»
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Госавтоинспекция Москвы с 22 по 25 февраля проведет рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей за рулем. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного ведомства.

«Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», - добавили в ведомстве.

Инспекторы также призвал всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД.

Более 100 ДТП произошло в Москве за неделю. При этом количество аварий на дорогах столицы за 10 лет снизилось почти на треть. За это время стало на 65% меньше погибших и на 30% - пострадавших, а общее число происшествий стало меньше на 28%.

За первый месяц зимы число дорожных аварий также снизилось на 16,8%.

ГИБДД Водители Москва
20 февраля 2024, 11:27
Дорогу от Троицка к Щербинке продлят до трассы М-2 «Крым»
РИА «Новости»
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В Москве продлят автодорогу «Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево» до трассы М-2 «Крым». Для этого проложат участок длиной в 3,5 километра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве продлят автодорогу «Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево» до трассы М-2 «Крым». Для этого проложат участок длиной в 3,5 километра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новая дорога дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе. В будущем она станет дублером ЦКАД и МКАД от Минского шоссе до М-2 «Крым».

«Сейчас утверждают техническое задание на проектирование», - уточнил мэр.

Строительство запланировали на следующий год.

Собянин заявил, что новая дорожная инфраструктура обеспечит удобный подъезд к основным транспортным артериям для жителей восточной части Щербинки и садоводческих обществ, а также упростит путь к станции Остафьево МЦД-2.

Кроме того, в Москве построят три новых линии метро и почти 40 станций до 2030 года. Так, в столице запустят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки.

Строительство Крым Дороги Сергей Собянин Москва
20 февраля 2024, 10:26
Россия за год выкупила 165 импортных самолетов
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Российские авиакомпании выкупили больше трети оставленных в стране самолетов зарубежных лизингодателей. В 2023 году их собственный авиапарк пополнился 165 воздушными судами, сообщил РБК.

Источник издания в правительстве сообщил, что из Фонда национального благосостояния выделили 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов иностранных лизингодателей. Этот лимит, по его словам, почти исчерпали, хотя переоформили лишь 40% оставшегося в России после введения санкций импортного парка.

В 2023 и начале 2024 годов авиакомпании приобрели 165 самолетов. Это позволило снять с машин иностранную регистрацию, которая мешала использовать их на зарубежных маршрутах.

Авиагруппа «Аэрофлот» урегулировала споры с лизингодателями по 93 судам, S7 Airlines - по 45 самолетам, «Уральские авиалинии» - по 19, «Аврора» - по восьми. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев заявил, что выкупленного количества достаточно для покрытия спроса на международные перевозки.

США и страны Европы с введением санкций закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний и арестовали 78 самолетов , взятых в лизинг. Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что авиакомпании ничего не потеряли с экономической точки зрения.

Авиация Самолеты Импортозамещение

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