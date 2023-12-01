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«Посадка воздушного судна, выполнявшего рейс SU1744 Москва - Южно-Сахалинск, в аэропорту назначения была выполнена в штатном режиме. Сработала индикация о падении давления на одном из шести колес стойки шасси», - сказал представитель компании.

Приземление, по информации «Аэрофлота», выполнили с соблюдением необходимых норм безопасности. Члены экипажа действовали по правилам - выполнили все необходимые процедуры и сообщили наземным службам о произошедшем.

Воздушное судно Boing-737 прилетело в Южно-Сахалинск в 9:34 (1:34 по московскому времени).

МЧС Сахалина сообщило, что самолет совершил аварийную посадку.