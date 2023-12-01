01 декабря 2023, 08:30

Посадка самолета в Южно-Сахалинске прошла штатно — «Аэрофлот»

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Самолет из Москвы благополучно приземлился в Южно-Сахалинске после срабатывания индикатора снижения давления в шасси. Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» заявила, что экипаж действовал по инструкции и оповестил наземные службы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Посадка воздушного судна, выполнявшего рейс SU1744 Москва - Южно-Сахалинск, в аэропорту назначения была выполнена в штатном режиме. Сработала индикация о падении давления на одном из шести колес стойки шасси», - сказал представитель компании.

Приземление, по информации «Аэрофлота», выполнили с соблюдением необходимых норм безопасности. Члены экипажа действовали по правилам - выполнили все необходимые процедуры и сообщили наземным службам о произошедшем.

Воздушное судно Boing-737 прилетело в Южно-Сахалинск в 9:34 (1:34 по московскому времени).

МЧС Сахалина сообщило, что самолет совершил аварийную посадку.

Авиация Аэрофлот Самолеты
30 ноября 2023, 20:32
«АвтоВАЗ» уточнил дату начала серийного производства новинки Lada Iskra
РИА «Новости»
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«АвтоВАЗ» запустит в серийное производство новую модель Lada Iskra на заводе в Тольятти в начале 2025 года. Сроки старта в рамках мероприятия на выставке «Россия» уточнил президент компании Максим Соколов, его процитировало РИА «Новости».

Изначально запуск в производство новой модели компания планировала на конец 2024 года. Соколов представил на выставке Lada Iskra.

«Старт ее производства запланирован на самое начало 2025 года, и это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе», - сообщил глава «АвтоВАЗа».

Предприятие владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.

Во втором квартале 2024 года «АвтоВАЗ» планирует начать серийное производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске. В первой половине 2024 года на конвейере Ижевского завода перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.

Машины АвтоВАЗ Выставка-форум «Россия»
30 ноября 2023, 11:28
Тематические «Тройки» выпустили в Москве к 75-летию Госфильмофонда
Дептранс Москвы
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В Москве 75-летию Госфильмофонда выпустили тематические карты «Тройки». На них изобразили кадры из фильма «Человек с киноаппаратом» коллекции Главного киноархива. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Приобрести новую тематическую «Тройку» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях метро «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине.

Дептранс Москвы регулярно выпускает к различным знаменательным датам тематические проездные. Например, ко Дню рождения Деда Мороза в городе появились «Тройки» с изображением столичной резиденции главного волшебника. Еще одним дизайном стала экспозиция «Куплю гараж».

Карты «Тройка» помогают не только в быстрой оплате общественного транспорта, но и имеют преимущество при пересадках с наземки на подземку. Так, в течение 90 минут зайти в метро или на МЦК можно бесплатно.

Фильмы Москва 2023 Дептранс Москвы
30 ноября 2023, 09:47
Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится с 30 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 30 ноября по 8 декабря поезда на Савеловском и Белорусском направлениях D1 будут курсировать по будням с 19:00 до 06:00 по измененному расписанию. В это время специалисты проведут работы по обновлению инфраструктуры на участке между Бескудниково и Лобней, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Так, на Савеловском направлении увеличат интервалы движения поездов, с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, а после 22:00 - до полутора часов. Часть электричек отменят, у некоторых изменят остановки.

На Белорусском направлении также частично увеличат интервал движения до 20 минут и отменят некоторые остановки. Кроме этого, скорректируют и движение аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. На это время можно будет воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино».

«С 30 ноября по 2 декабря закроют путь в Москву, 4–8 декабря - путь из Москвы. В это время поезда проследуют по очереди по одному пути», - добавили в дептрансе.

Расписание со всеми изменениями доступно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также на сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что время следования некоторых пригородных поездов Казанского направления изменится с 23 ноября. Корректировки вызваны ремонтно-путевыми работами на перегонах Пески - Голутвин и Авсюнино - Шатура.

МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы
29 ноября 2023, 15:03
Почти 20 перехватывающих парковок открыли возле станций МЦД
РИА «Новости»
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В Москве возле станций МЦД появилось 18 перехватывающих парковок. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве добавили, что с 2019 года стоянки начали появляться у станций Московских центральных диаметров. Там автомобилисты могут бесплатно оставить свои машины и продолжить путь на городском общественном транспорте. В этом году парковками воспользовались свыше 60 тысяч раз.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина число перехватывающих парковок будет расти», - добавил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Ранее первый этап обустройства завершили у станции МЦД-3 Зеленоград - Крюково.

Машины МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы

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