Порядок регистрации машин изменится в России

В московских аэропортах перенесли время вылета и прилета многих рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в Шереметьеве, Внукове и Домодедове.

Очевидцы сообщили, что в аэропорту Шереметьево переносили время вылетов в Якутск, Киров, Барнаул, Белград и в Новосибирск. Речь шла о самолетах авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и Air Serbia.

Некоторые рейсы задержали на несколько часов. Борт из Калининграда авиакомпании «Аэрофлот» вместо прибытия в 19:05 ожидается в 21:45.

Москву и Подмосковье в четверг, 21 ноября, накрыл шквалистый ветер с дождем.

Ранее юрист по туризму Эдуард Шалоносов объяснил россиянам, что в случае задержки рейса или его отмене можно вернуть деньги , если в этом был виноват именно перевозчик. Пассажиры, опоздавшие на посадку из-за плохой работы службы воздушной гавани или незаконного задержания тоже вправе это сделать.