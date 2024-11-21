21 ноября 2024, 22:05

Порядок регистрации машин изменится в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России изменится порядок регистрации транспортных средств. Владельцам машин не придется предъявлять полис ОСАГО, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

МВД России разработало поправки в Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации транспортных средств, чтобы привести его в соответствие с новым федеральным законодательством. Из списка обязательных документов для регистрации машины полиция предложила исключить полис ОСАГО.

Кроме того, при оформлении паспортов транспортных средств станет обязательным осмотр авто, ранее не состоявшего на государственном учете. Изменится также процедура предоставления госуслуги по регистрации и снятия транспорта с учета.

Минпромторг ранее предложил внести поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Специалисты перечислили требования к повторному использованию запчастей.

МВД РФ ГИБДД Машины
21 ноября 2024, 21:27
В трех аэропортах Москвы сообщили о массовых задержках рейсов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В московских аэропортах перенесли время вылета и прилета многих рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в Шереметьеве, Внукове и Домодедове.

Очевидцы сообщили, что в аэропорту Шереметьево переносили время вылетов в Якутск, Киров, Барнаул, Белград и в Новосибирск. Речь шла о самолетах авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и Air Serbia.

Некоторые рейсы задержали на несколько часов. Борт из Калининграда авиакомпании «Аэрофлот» вместо прибытия в 19:05 ожидается в 21:45.

Москву и Подмосковье в четверг, 21 ноября, накрыл шквалистый ветер с дождем.

Ранее юрист по туризму Эдуард Шалоносов объяснил россиянам, что в случае задержки рейса или его отмене можно вернуть деньги , если в этом был виноват именно перевозчик. Пассажиры, опоздавшие на посадку из-за плохой работы службы воздушной гавани или незаконного задержания тоже вправе это сделать.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Аэропорт Внуково Москва
20 ноября 2024, 23:44
Опытный образец Ту-214 из российских деталей впервые взлетел
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Программу летных испытаний опытного образца Ту-214 с новыми российскими комплектующими начали в АО «Туполев» (входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию). Об этом в своем Telegram-канале написал управляющий директор компании Константин Тимофеев.

Он уточнил, что борт поднялся в воздух на авиазаводе в Казани и провел в полете один час и 10 минут. За это время специалисты провели проверку систем и бортового оборудования. Получивший полетное задание экипаж выполнил его в полном объеме.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе создание двучленной кабины», - пообещал Тимофеев.

Ту-214 - среднемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на 210 пассажиров. Его главной особенностью является кабина для двух пилотов и бортового инженера.

Как напомнил «Интерфакс» , главный российский перевозчик - «Аэрофлот» объявил, что готов приобрести несколько бортов, если в новой места в кабине оставят только для командира и второго пилота.

Самолет выпускается ограниченной серией Казанским авиастроительным заводом. После введения санкций правительство России объявило о запуске серийного производства обновленных Ту-214. В утвержденной кабмином программе по развитию российской авиаотрасли до 2030-го года перевозчики должны получить 990 самолетов отечественного производства. В их число включили Ту-214.

Самолеты Россия Импортозамещение
20 ноября 2024, 04:34
Макет реконструкции Сухумского аэропорта показали в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Москве на выставке «Транспорт России» показали макет реконструкции международного аэропорта Сухума имени Владислава Ардзинбы, который планируют ввести в эксплуатацию летом 2025 года. Об этом заявил ТАСС посол Абхазии в России Алхас Квициния.

«Для нас запуск аэропорта станет большим, долгожданным событием, считаю это большой заслугой прежнего руководства республики. Это придаст импульс экономическому развитию Абхазии, особенно восточной части страны», - заявил дипломат.

По его словам, открытие аэропорта позволит туристам без проблем прилетать в Абхазию и улетать, так как во время курортного сезона на переходе через границу по реке Псоу часто бывают большие очереди.

Квициния добавил, что здание аэропорта вписали в окружающую природу, задействовав даже пляж. Последним смогут воспользоваться и туристы.

Реконструкцией аэропорта занимается российская компания «Инфраструктурное развитие». Сама авиагавань находится в 18 км от столицы Абхазии.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал реконструкцию аэропорта и расширение федеральной трассы М-8 «Холмогоры» до четырех полос.

Авиация Абхазия Москва
14 ноября 2024, 01:32
Автомагистрали призвали разогнать до 150 км/ч. Почему на это никто не пойдет
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Госдуме рассматривают возможность поднять допустимый порог скорости на новых российских автомагистралях до 150 километров в час. Автоюрист Лев Воропаев объяснил 360.ru, что власти вряд ли примут такое решение.

Если поправки все же утвердят, некоторые водители смогут разгоняться до 169 километров в час и не нарываться на штрафы. По мнению эксперта, здесь вопрос не столько в ограничении, сколько в психологии автолюбителей.

«Все-таки правила дорожного движения не дозволяют произвольно устанавливать дорожные знаки с таким ограничением скорости. Они возлагают и ответственность на власти для установки таких ограничений. То есть это <…> принцип, который обязывает власть обеспечить безопасность дорожного движения», - объяснил Лев Воропаев.

Он напомнил, что среди показателей эффективности власти выделяют и коэффициент безопасности дорожного движения. В каждом регионе ведут статистику ДТП, учет погибших и пострадавших.

«Поэтому я сильно сомневаюсь, что та или иная власть, которая не уверена, что на той или иной дороге возможно обеспечить безопасность, будет устанавливать знаки, что на этой дороге можно ехать 150 километров в час», - резюмировал Воропаев.

В Подмосковье снизилась смертность на дорогах. За 10 месяцев 2024 года в регионе насчитали ДТП с пострадавшими и погибшими на 5% меньше, чем за тот же период в 2023-м.

Законы Госдума РФ Правила ГИБДД Дороги Машины

Новости по теме