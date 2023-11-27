Полтора миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала осени

Минувшей ночью на Москву обрушился снегопад, ставший причиной транспортного коллапса. Цены на такси в столице за короткие поездки взлетели до максимума. Водители в разговоре с «РЕН-ТВ» объяснили такой феномен.

«В такую погоду 60% таксистов не выезжает. <…> Пассажиров очень много, такси очень мало, много аварий», - рассказал один из них.

В связи с этим для горожан создается высокий спрос, в период действия которого цены повышаются максимально. Например, утром от станции метро «Добрынинская» до «Шаболовской» можно было доехать за более чем 900 рублей. На данный момент цены снизились и приблизились к стандартным. Такая поездка сейчас составит не более 300 рублей.

Кроме этого, время в пути сократилось с 16 до восьми минут. Однако пробки в Москве утром достигли отметки в семь баллов. После обеда, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» , движение будет затруднено на МКАД, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область.