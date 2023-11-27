Полтора миллиона бесплатных пересадок совершили пассажиры в Москве с начала осени
С начала осени пассажиры московского наземного транспорта совершили 1,5 миллиона бесплатных пересадок по карте «Тройка». Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
«Возможность совершать бесплатные пересадки делает поездки в городском транспорте доступнее. Это помогает пассажирам экономить на оплате проезда с помощью карты „Тройка“», - отметил он.
Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо привязать проездной к личному кабинету в приложениях «Метро Москвы» или «Московский транспорт». Бесплатная пересадка действует в течение 90 минут.
Систему городского транспорта постоянно модернизируют: обновляют автобусные парки и остановочные павильоны. Например, более 5,5 тысячи пунктов ожидания оборудовали плакатами с QR-кодами.
Они позволят определить реальное время прихода общественного транспорта.