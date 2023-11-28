Польша попросила Украину отменить электронную регистрацию вернувшихся из Евросоюза порожних фур

«Министр попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза, как минимум на двух пограничных пунктах», - сообщила пресс-служба министерства.

Электронная очередь, по словам чиновников, затянула процесс переезда через границу и осложнила работу транспортных компаний. В министерстве инфраструктуры предупредили, что если не принять меры, перевозчики понесут убытки.

Польские дальнобойщики в ноябре в знак протеста начали блокировать переезды на границе с Украиной, не пропуская военные грузы и топливо. Водители пожаловались на угрозы в мессенджерах - им пообещали расправу при въезде на украинскую территорию.