Полис ОСАГО убрали из списка обязательных документов для регистрации автомобиля

Инициатива принадлежала главе комитета Госдумы по транспорту Евгению Москвичеву, отметил RT. Парламентарий внес проект еще в июне 2023 года.

«Не все, кто покупает автомобиль, сразу начинают ездить, и полис для регистрационных действий им теперь не нужен», - рассказал «Российской газете» депутат ГД Александр Толмачев.

Кроме того, при продаже автомобиля водители смогут сразу - а не через 10 дней после обращения в ГИБДД, как сейчас, - снять его с учета. Новшество коснется водителей, заключивших договор через Госуслуги или заверивших его у нотариуса. По заявлению владельцы также смогут снимать с учета угнанные машины - в этот вопросе больше не будет «никакой бюрократии», отметил Толмачев.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин ранее отмечал, что исключение полиса ОСАГО из перечня обязательных для регистрации документов значительно упростит жизнь автовладельцам.