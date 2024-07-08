08 июля 2024, 17:05

Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

РИА «Новости»
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Полис ОСАГО с марта 2025 года исключат из обязательных документов при регистрации авто. Закон подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Нововведение касается постановки транспорта на государственный учет и перерегистрации при смене владельца. Водители теперь смогут снимать машину с учета сразу после продажи, а не через 10 дней после обращения в ГИБДД, как это было ранее.

Законопроект также разрешает снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Это позволит исключить необходимость предоставлять в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии машины.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что отмена обязательного полиса ОСАГО серьезно упростит регистрацию авто. Кроме того, по его мнению, перестанут обогащаться представители фирм, которые продают полисы прямо у МРЭО по завышенной цене.

Законы ГИБДД Россия Владимир Путин ОСАГО
08 июля 2024, 15:24
Концессионное соглашение о строительстве ВСМ Москва — Петербург подписали в пятницу
РИА «Новости»
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Концессионное соглашение о реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург подписали в пятницу. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Его слова привела пресс-служба правительства.

«Таким образом, дан старт для работ по возведению железнодорожной линии протяженностью почти 680 километров», - подчеркнул премьер.

Он особенно отметил роль мэра Москвы Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и вице-премьера Виталия Савельева.

По словам Мишустина, Россия занимает третье место в мире по протяженности железных дорог и первое по интенсивности движения по ним. Также он заявил, что путь между Москвой и Петербургом с введением ВСМ в эксплуатацию должен будет занимать не более двух часов. Премьер выразил надежду на полную реализацию проекта.

В марте компания РЖД сообщила , что по маршруту ВСМ будут 14 остановок, в том числе в Твери и Великом Новгороде.

Концессионное соглашение о реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург подписали в пятницу. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Его слова привела пресс-служба правительства.

Санкт-Петербург Строительство Михаил Мишустин Москва
07 июля 2024, 09:30
Росавиация заявила о нормализации ситуации в Шереметьево после массовых задержек вылетов
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В аэропорту Шереметьево нормализовалась ситуация с вылетами, заявили в пресс-службе Росавиации. Сейчас пассажиров на стойках регистрации обслуживают штатно, очередей и столпотворения нет.

Задержки возникли из-за непогоды 5 июля и ночью 6 июля. Грозовой фронт вынудил 15 самолетов, летевших в Шереметьево, уйти на запасные аэродромы.

«По данным на 02:00 7 июля „Аэрофлот“ стабилизировал производственный план выполнения полетов. За субботу, 6 июля, из 263 запланированных рейсов время вылета было изменено для 172 рейсов», - уточнили в ведомстве.

Из этих 172 рейсов, по информации, актуальной на 02:00, 167 уже выпустили из воздушной гавани, а пять готовили к вылету.

На 7 июля из 266 запланированных рейсов заранее скорректировали время по семи. Пассажиров предупредили заранее.

Накануне, 6 июля, пассажиры самолета Москва - Красноярск жаловались на многочасовую задержку своего вылета. По словам людей, им пришлось несколько часов просто сидеть в самолете без какой-либо ясности.

Авиация Самолеты Аэропорт Шереметьево
07 июля 2024, 04:43
«Аэрофлот» стабилизировал ситуацию с вылетами из Шереметьево
РИА «Новости»
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Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«„Аэрофлот“ стабилизировал производственный план выполнения полетов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме», - сказано в сообщении.

В авиакомпании добавили, что в субботу, 6 июля, из Шереметьево должны были вылететь 263 рейсов. Из них 172 задержали. На данный момент 167 задержанных рейсов отправили, пять готовятся к вылету.

В «Аэрофлоте» также сообщили, что более 3200 пассажиров стыковочных рейсов бесплатно переоформили на другие ближайшие вылеты.

Отмены и задержки рейсов в Шереметьево в субботу произошли из-за неблагоприятных погодных условий. Над аэропортом прошел грозовой фронт. Несколько самолетов из-за непогоды были даже вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Аэрофлот Самолеты Погода Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Погода в Москве
06 июля 2024, 22:24
Досмотр машин усилили у Крымского моста
РИА «Новости»
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На подъездах к Крымскому мосту на период высокого сезона усилии работу инспекционно-досмотровых комплексов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Министр сообщил о рабочей поездке в Краснодарский край, в ходе которой, в том числе, проверил работу управления транспортной безопасности Крымского моста.

«В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении», - написал Старовойт.

В прошлое воскресенье, 30 июня, сообщалось об очереди из 817 машин , которая скопилась перед Крымским мостом. Пробка образовалась на въезде на мост со стороны Краснодарского края, время ожидания составило около трех часов.

Крымский мост Минтранс РФ Крым

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