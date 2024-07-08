Полис ОСАГО исключат из обязательных документов при регистрации авто

Нововведение касается постановки транспорта на государственный учет и перерегистрации при смене владельца. Водители теперь смогут снимать машину с учета сразу после продажи, а не через 10 дней после обращения в ГИБДД, как это было ранее.

Законопроект также разрешает снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению владельца. Это позволит исключить необходимость предоставлять в различные инстанции сведений о фактическом отсутствии машины.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что отмена обязательного полиса ОСАГО серьезно упростит регистрацию авто. Кроме того, по его мнению, перестанут обогащаться представители фирм, которые продают полисы прямо у МРЭО по завышенной цене.