Пассажиры прогулочного и речного флота Москвы совершили свыше 2 млн поездок

В текущем сезоне летней навигации на круизном и прогулочном флоте по Москве-реке совершили 2,2 миллиона поездок, что превысило прошлогодний показатель на 22%. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, уникальных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Северный речной вокзал открылся в столице три года назад, а Южный - в конце апреля этого года. За летний сезон их посетили почти 2,4 миллиона человек. Пассажиры смогли отправиться в круизы в 30 крупных городов и туристических центров России. Также посетители могли принять участие в разнообразных мероприятиях.

Навигационный сезон завершится в столице 16 ноября, однако речные вокзалы продолжат работу.

«Часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», - отметил Собянин.

Тем временем на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого жители города выберут программу мероприятий Северного речного вокзала на следующий год.