16 ноября 2023, 21:21

Погода не помешала работе аэропорта Домодедово — СМИ

РИА «Новости»
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Сегодня в столице идет мокрый снег, но, несмотря на непогоду, аэропорт Домодедово не отменил и не задержал ни одного рейса. Об этом сообщило АГН «Москва».

«Аэропорт Домодедово сообщил, что отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет, работает в штатном режиме», - уточнили журналисты.

По данным Гидрометцентра России , сегодня в столице пройдет мокрый снег, а температура воздуха составит ноль градусов. Это повлечет за собой плохую видимость, а ночью - образование гололедицы.

Аэропорт Домодедово Москва 2023 Погода в Москве
16 ноября 2023, 12:44
Пассажиры прогулочного и речного флота Москвы совершили свыше 2 млн поездок
Сайт мэра и правительства Москвы
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В текущем сезоне летней навигации на круизном и прогулочном флоте по Москве-реке совершили 2,2 миллиона поездок, что превысило прошлогодний показатель на 22%. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, уникальных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Северный речной вокзал открылся в столице три года назад, а Южный - в конце апреля этого года. За летний сезон их посетили почти 2,4 миллиона человек. Пассажиры смогли отправиться в круизы в 30 крупных городов и туристических центров России. Также посетители могли принять участие в разнообразных мероприятиях.

Навигационный сезон завершится в столице 16 ноября, однако речные вокзалы продолжат работу.

«Часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», - отметил Собянин.

Тем временем на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого жители города выберут программу мероприятий Северного речного вокзала на следующий год.

Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы
15 ноября 2023, 20:19
Россия не обойдется без сверхзвуковой гражданской авиации — Минтранс
pxhere.com
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Россия с ее огромными территориями не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Его слова привело РИА «Новости».

Глава ведомства подчеркнул, что Россия уже имеет опыт таких разработок. В стране есть все необходимое для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

«Да, эта машина опередила свое время», - добавил Савельев.

Ту-144 представляет собой сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Андрея Туполева в 1960-е годы.

В октябре президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Речь шла о внедряемом ПД-14 и проектируемом ПД-35.

В апреле в стране стартовало создание первого полностью электрического двигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри».

Минтранс РФ Самолеты
15 ноября 2023, 17:35
Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах метро Москвы
РИА «Новости»
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За первые 10 месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Основное внимание уделяли контролю буровзрывных работ при прокладке тоннелей глубокого заложения. Также инспекторы проверяли состояние наземных зданий и сооружений вблизи строительной площадки.

Комитет будет координировать продление Сокольнической линии до станции «Потапово» и строительство Троицкой линии от ЗИЛ до «Коммунарки». Он проконтролирует возведение дополнительных вестибюлей и переходов на станциях «Авиамоторная», «Электрозаводская», «Текстильщики» и «Каховская» БКЛ, а также электродепо «Аминьевская».

За указанные 10 месяцев инспекторы управления по контролю и надзору за объектами московского метрополитена выявили 2171 нарушение. Подрядчики получили штрафы на сумму более 47,8 миллиона рублей.

Тем временем в столице практически завершили тестирование новой опции карты «Тройка». Благодаря нововведению пассажиры смогут активировать карты через турникеты московского метро.

Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев
14 ноября 2023, 18:21
Решения о новом этапе развития восточного полигона железных дорог примут до 15 декабря
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин потребовал до 15 декабря принять все необходимые решения для скорейшего развития восточного полигона железных дорог. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение главы государства по подготовке к началу реализации третьего этапа развития полигона появилось по итогам Восточного экономического форума, который проходил с 10 по 13 сентября. Выполнением займутся правительство России, РЖД, «Бамтоннельстрой-Мост» и Газпромбанк.

Ответственным лицам предстоит определить параметры реализации нового этапа, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и возведения «объектов капитального строительства».

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов указал на важность развития восточной части российских железных дорог.

По его словам, стране нужна связь с Китаем, так как между государствами увеличился товарооборот. Эксперт добавил, что России придется увеличить число пограничных пунктов перехода, платформ и полувагонов для загрузки контейнеров.

РЖД Владимир Путин Дальний Восток

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