18 января 2024, 21:03

Поезда задержались на двух направлениях МЖД

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Поезда Горьковского направления и МЦД-4 задержались в обе стороны по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», - добавили в ведомстве.

В Москве на станции Электрозаводская МЦД-3 задымилась электричка, отмечал сайт «Москва онлайн».

По данным издания, тамбур одного из вагонов заволокло дымом. Машинисту пришлось остановить поезд, а пассажиров экстренно эвакуировали.

В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что пожарные быстро ликвидировали задымление, а ЧП не повлияло на расписание следования поездов.

Дороги Поезда Москва
18 января 2024, 10:28
Общественный транспорт будет работать дольше в ночь на Крещение в Москве
РИА «Новости»
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Работу наземного общественного транспорта продлят в Москве в ночь на Крещение — с 18 на 19 января. Горожане смогут комфортно доехать домой от мест купаний. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Работу наземного общественного транспорта продлят в Москве в ночь на Крещение - с 18 на 19 января. Горожане смогут комфортно доехать домой от мест купаний. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«В ночь с 18 на 19 января мы продлим работу 45 маршрутов наземного транспорта до 03:00. Москвичи смогут добраться домой от мест купаний», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также жители столицы смогут воспользоваться 16 регулярными ночными маршрутами наземного транспорта. Всего на маршрутах будет работать более 200 современных автобусов. Кроме того, изменятся маршруты следования автобусов № 49 и 883 возле санатория «Узкое» и Мещерского пруда.

Несколько улиц в районах мест купаний перекроют с вечера 18 января до утра 19 января. Доступ закроют к Санаторной и Тютчевской аллеям от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Севастопольским проспектом с 17:00 до 06:00.

Кроме того, въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд № 6718, въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу будет закрыт с 18:00 до 06:00.

Ранее стало известно, что восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве с 20 января.

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
17 января 2024, 16:58
Устройство смотровых канав в электродепо «Столбово» началось в Москве
Global Look Press
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Смотровые канавы отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Столбово» начали обустраивать в Новой Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Продолжается активное строительство электродепо „Столбово“, предназначенного для обслуживания подвижного состава Троицкой и Сокольнической линий метро. В частности, идет работа над его главным зданием - отстойно-ремонтным корпусом, где уже началось устройство смотровых канав», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что по плану предусмотрено строительство 33 канав. Их будут использовать для ночного отстоя, ремонта и очистки поездов двух веток подземки. Порядка 38 зданий и сооружений появятся в результате работ на 16 гектарах.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на участке электродепо уже закончили подготовительные земляные работы. Кроме того, сотрудники разобрали порядка 400 тысяч кубометров грунта. При строительстве объектов уложили примерно 30 тысяч кубов бетона и собрали свыше полутора тысяч тонн металлоконструкций.

Он также объяснил, что работы над тремя наземными соединительными ветками для перегона подвижного состава Сокольнической линии почти закончили. Специалисты приступили к четвертой тоннелепроходке, предназначенной для Троицкой линии метро.

Ранее итоги модернизации инфраструктуры метро за 2023 год подвели в Москве.

Строительство Поезда Метро Метро Москвы Андрей Бочкарев Москва
16 января 2024, 19:34
Более 20 трамвайных остановок в Москве улучшили за прошлый год
Соцсети
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Почти 25 остановок трамваев в Москве усовершенствовали в прошлом году, а также запустили пять новых остановок. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Поездки на трамваях становятся все быстрее и комфортнее. Для этого мы обустраиваем остановки в более удобных и безопасных местах», - отметили в ведомстве Изменения произошли на остановках на Бауманской и Чертановской улицах, на Шаболовке, на улице Бориса Галушкина, на Палихе, в 3-м Самотечном переулке и многих других частях мегаполиса.

Кроме того, две трамвайные остановки для удобства горожан стали ближе ко входам на станциях метро «Сокольники» и «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ). А также новые остановки заработали на Семеновской площади и у метро «Коломенская.

Ранее московская железная дорога подвела итоги работы за 2023 год.

Метро Москва
16 января 2024, 06:44
Крупнейшая в России частная авиакомпания из-за простоя сократит сотрудников в Москве
РИА «Новости»
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По техническим причинам часть лайнеров авиакомпании S7 отправили в простой. Из-за этого пришлось сократить рейсы в Москву и некоторых сотрудников, сообщил «Коммерсант».

Крупнейшая частная авиакомпания России перестала использовать часть самолетов Airbus A320 и А321neo из-за проблем с двигателями. По этой причине пришлось уменьшить число рейсов в Москву и как следствие запланировать сокращения. По информации издания, без работы останутся около 13% московского офиса, или 7% всего штата S7. Другое место подыщут сотрудникам отдела продаж, финансового, коммерческого и экономического департаментов.

Летные экипажи перераспределят. В сентябре 2023 года выручка авиакомпании от рейсов в Новосибирск приблизилась к московской, и S7 решила сосредоточиться на развитии регионального направления. Часть сотрудников переведут в иркутский и новосибирский филиалы, пилотам предложат пройти переобучение для работы на самолетах другого типа. Некоторые члены экипажей по рекомендации бывшего руководства перейдут на работу в другие авиакомпании.

В Великобритании начали расследование по факту поставки фальшивых деталей к Airbus. Обыски прошли у руководства компании AOG Technics Ltd.

Авиация Самолеты Бизнес Авиакомпании Москва

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