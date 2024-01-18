Поезда задержались на двух направлениях МЖД
Поезда Горьковского направления и МЦД-4 задержались в обе стороны по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
«МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов», - добавили в ведомстве.
В Москве на станции Электрозаводская МЦД-3 задымилась электричка, отмечал сайт «Москва онлайн».
По данным издания, тамбур одного из вагонов заволокло дымом. Машинисту пришлось остановить поезд, а пассажиров экстренно эвакуировали.
В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что пожарные быстро ликвидировали задымление, а ЧП не повлияло на расписание следования поездов.