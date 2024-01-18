Поезда задержались на двух направлениях МЖД

Работу наземного общественного транспорта продлят в Москве в ночь на Крещение — с 18 на 19 января. Горожане смогут комфортно доехать домой от мест купаний. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Работу наземного общественного транспорта продлят в Москве в ночь на Крещение - с 18 на 19 января. Горожане смогут комфортно доехать домой от мест купаний. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«В ночь с 18 на 19 января мы продлим работу 45 маршрутов наземного транспорта до 03:00. Москвичи смогут добраться домой от мест купаний», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также жители столицы смогут воспользоваться 16 регулярными ночными маршрутами наземного транспорта. Всего на маршрутах будет работать более 200 современных автобусов. Кроме того, изменятся маршруты следования автобусов № 49 и 883 возле санатория «Узкое» и Мещерского пруда.

Несколько улиц в районах мест купаний перекроют с вечера 18 января до утра 19 января. Доступ закроют к Санаторной и Тютчевской аллеям от пересечения с Профсоюзной улицей до пересечения с Севастопольским проспектом с 17:00 до 06:00.

Кроме того, въезд с Торговой улицы на Проектируемый проезд № 6718, въезд с 6-го Дачно-Мещерского проезда на Прудовую улицу будет закрыт с 18:00 до 06:00.

Ранее стало известно, что восемь маршрутов автобусов и электробусов изменят в Москве с 20 января.