Поезда будут ходить между Москвой и Петербургом каждые 10-15 минут

Савельев рассказал об этом во время доклада о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между этими городами на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также напомнил, что время, затраченное на дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ, составит два часа 15 минут. По словам министра, оба города будут участвовать в финансировании пилотного проекта.

«Уже создана компания, которая планирует выступить акционером концессионера. Назвали ее „ВСМ две столицы“. В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России», - заявил Савельев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласовал схему ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Он добавил, что осталось доработать детали будущего документа.