Поезд «Ласточка» на час задержался во Владимирской области по пути в Москву

В ведомстве уточнили, что поезд остановился почти на час по технической причине на территории Владимирской области. После остановки в вагонах отключилось отопление, и пассажиры подверглись риску переохлаждения. Через час состав продолжил движение и прибыл в Москву.

В ходе проверки следователи установят причины и обстоятельства происшествия, а также проверят качество оказаний услуг. При обнаружении нарушений сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.

Это второй поезд «Ласточка», задержавшийся в пути между Нижним Новгородом и Москвой в минувшую среду, 3 января. В пресс-службе МЖД ранее сообщили об остановке состава на станции Лефортово Малого кольца Московской железной дороги на 2,5 часа. Перевозчик подчеркнул, что на движение других поездов ситуация не повлияла.