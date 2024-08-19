Подвоза не будет. Таксисты останутся без работы из-за новых правил с 1 сентября

Сейчас среди самозанятых водителей разрешение на деятельность есть только у 1,5% от общего числа. От работников таксопарков - 60%, и в основном это москвичи.

«Таким образом, получается, что только 25% водителей сегодня имеют разрешение на работу в такси», - сообщили авторы публикации.

Для того, чтобы получить такое разрешение нужно выполнить несколько требований, в том числе перекрасить машину в необходимые цвета, вести путевой лист. На данный момент большая часть таксистов находится в серой зоне и не может легализоваться.

По новым требованиям, перевозка пассажиров без страховки будет наказываться штрафом в размере до 50 тысяч рублей для должностных и до одного миллиона рублей - для юридических лиц.

Однако лидер общественного движения «Форум такси» Олег Амосов уверен, что пока агрегаторы продолжат принимать заказы от нелегальных таксистов , сама система ОСГОП не будет эффективно работать. Он назвал нововведение «пшиком».

Около 75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября, теперь они рискуют остаться без работы. Как сообщили «Известия» , к началу осени водителям нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами и получить разрешение на работу в такси.