Подъездные дороги построят рядом с ж/д станцией Санино в Новой Москве

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«Также запланировано формирование отстойно-разворотной площадки. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция Зайцевского шоссе», - добавил он.

Для удобства жителей обустроят тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме этого, для автомобилистов обустроят парковку, для таксистов - отдельные карманы, а для пассажиров наземного транспорта - остановочные павильоны.

Ранее вблизи железнодорожной станции Удельная в Раменском открыли новый разноуровневый пешеходный переход. Он соединил улицу Интернациональную и Южный проспект, сделав путь через железную дорогу удобным и безопасным.