Подъездные дороги построят рядом с ж/д станцией Санино в Новой Москве
Новые улицы протянутся от Боровского шоссе вдоль Киевского направления Московской железной дороги, вдоль Зайцевского шоссе и на пересечении с ним. Все они расположатся у железнодорожной станции Санино, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Также запланировано формирование отстойно-разворотной площадки. Кроме того, предусмотрена частичная реконструкция Зайцевского шоссе», - добавил он.
Для удобства жителей обустроят тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме этого, для автомобилистов обустроят парковку, для таксистов - отдельные карманы, а для пассажиров наземного транспорта - остановочные павильоны.
Ранее вблизи железнодорожной станции Удельная в Раменском открыли новый разноуровневый пешеходный переход. Он соединил улицу Интернациональную и Южный проспект, сделав путь через железную дорогу удобным и безопасным.