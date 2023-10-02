Подержанные автомобили резко подорожали в России

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Эксперты платформы выяснили, что продажи подержанных машин в России с июля по сентябрь увеличились на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом. Лидерами продаж среди брендов традиционно стали «Автоваз», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

В рейтинге самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом дороже трех миллионов рублей первое место заняла Toyota Camry со средней ценой 3,5 миллиона рублей. За ней идет Toyota Land Cruiser (5,5 миллиона) и BMW X5 (6,8 миллиона).

В ценовом сегменте от 1,5 миллиона до трех миллионов рублей лидером стала также Toyota Camry (2,2 миллиона рублей). Второе место по объему продаж досталось Kia Sportage (2,1 миллиона рублей) и Hyundai Creta (1,85 миллионов рублей).

Топ бюджетных автомобилей до 1,5 миллиона рублей возглавила модель Lada Priora со средней стоимостью 430 тысяч рублей. Второе и третье место разделили Lada Granta (300 тысяч рублей) и Lada 2114 Samara (540 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость нового автомобиля в России повысилась на 12%. Лидерами по покупкам машин стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.