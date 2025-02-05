Почти у четверти московских таксистов нет гражданства России
В Москве 22% водителей такси не являются гражданами России. Об этом сообщил Сергей Алексюк, начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В сфере такси чаще всего работают водители из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Средний возраст московских таксистов - 38 лет, а стаж вождения - 16 лет.
Жители Подмосковья подали 85 тысяч онлайн-заявок на работу такси за год. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» - «Развитие бизнеса» - «Лицензирование и разрешения», а также в мобильном приложении «Добродел». Воспользоваться сервисом могут предприниматели и самозанятые.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что авиадиспетчеры, работающие в Росавиации, вынуждены искать дополнительные источники дохода из-за снижения заработной платы и отмены льгот. Они рассматривают возможность подработки в сфере такси и доставки.