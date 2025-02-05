05 февраля 2025, 13:27

Почти у четверти московских таксистов нет гражданства России

Global Look Press
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В Москве 22% водителей такси не являются гражданами России. Об этом сообщил Сергей Алексюк, начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В сфере такси чаще всего работают водители из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Средний возраст московских таксистов - 38 лет, а стаж вождения - 16 лет.

Жители Подмосковья подали 85 тысяч онлайн-заявок на работу такси за год. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» - «Развитие бизнеса» - «Лицензирование и разрешения», а также в мобильном приложении «Добродел». Воспользоваться сервисом могут предприниматели и самозанятые.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что авиадиспетчеры, работающие в Росавиации, вынуждены искать дополнительные источники дохода из-за снижения заработной платы и отмены льгот. Они рассматривают возможность подработки в сфере такси и доставки.

Россия Такси
03 февраля 2025, 21:49
Авиадиспетчеры начали подрабатывать в такси и доставке из-за низких зарплат
РИА «Новости»
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Авиадиспетчеры Росавиации вынуждены искать подработку в сфере такси и доставки в связи с падением доходов и отменой льгот. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным авторов статьи, руководство Росавиации после начала СВО постаралось сохранить размер заработных плат сотрудников, но вместе с тем отменило премии. При этом работникам не индексировали зарплаты, хотя по договору индексация должна производиться два раза в год.

В апреле авиадиспетчерам предстоит заключение нового трудового договора, который не устраивает большинство работников. Так, например, он предполагает меньшие премии и отсутствие социальных льгот. Кроме этого, из соглашения убрали выплату при выходе на пенсию - до этого уходящим на пенсию выплачивали около пяти окладов.

Как рассказали диспетчеры, их зарплаты сравнялись с зарплатами московских курьеров, а работники Росавиации при этом еще несут уголовную ответственность за свою работу.

«Приходится подрабатывать курьерами и в такси, остается только догадываться, как это скажется на безопасности полетов», - привело издание слова сотрудников Росавиации.

Как сообщил канал, в конфликт вмешался Федеральный профсоюз авиадиспетчеров и уже третий месяц ведет переговоры с работодателями. По мнению организации, нарушение условий труда приведет к серьезной нехватке сотрудников.

Ранее глава сервиса по подбору персонала SuperJob рассказал, почему курьеры в России получают больше, чем квалифицированный персонал.

Пенсия Авиация Льготы Выплаты в России Доходы Россия Работа Такси Переговоры Зарплаты Курьеры
03 февраля 2025, 11:33
Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в Астрахань на неопределенный срок
Global Look Press
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Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты из Баку в Астрахань на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В связи с недавним, в том числе и сегодняшним, очередным закрытием воздушного пространства над российским городом Астрахань авиакомпания AZAL приостанавливает на неопределенный срок все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку для обеспечения безопасности полетов», - заявили в AZAL.

Также в пресс-службе написали, что пассажиры, которые уже запланировали путешествие, могут вернуть деньги без штрафных санкций или перебронировать билеты.

Сегодня утром представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении временных ограничений на прием и вылет самолетов в нескольких российских аэропортах - в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Позже запреты сняли.

Путешествия Запреты Авиакомпании Деньги
03 февраля 2025, 07:50
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправку самолетов
РИА «Новости»
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В аэропортах Казани и Нижнекамская сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры перестали действовать с 07:00 по московскому времени. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Казань», - заявили в федеральном агентстве.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Также утром 3 февраля ограничения сняли в аэропортах Саратова и Волгограда. Минувшей ночью меры для обеспечения безопасности полетов приняли в пяти воздушных гаванях : Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. В аэропорту Волгограда ограничения ввели 2 февраля.

Саратов Казань Самолеты
02 февраля 2025, 14:41
Владелец танкера «Волгонефть-239» назвал число сохранившихся судов
РИА «Новости»
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У владеющей потерпевшим крушение в Керченском проливе танкером «Волгонефть-239» компании «Волготранснефть» на ходу осталось только одно судно этого типа. Еще четыре требуют ремонта, заявил в комментарии РИА «Новости» представитель фирмы.

Он пояснил, что оставшийся на ходу танкер сейчас находится на Дону. Другие три судна уже проходят ремонт. Еще один аварийный танкер останется в Керчи, куда он пришел.

«Танкеры, которые на отстое и не могут двигаться сейчас, будут ждать открытия навигации, чтобы по реке дойти до судоремонтных заводов», - заявил собеседник агентства.

На этой неделе в Краснодарском крае начался демонтаж севшего на мель около мыса Панагия танкера «Волгонефть-239». Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что работы продлятся до конца марта.

Корабли Нефть Реки Крушение танкеров в Керченском проливе

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