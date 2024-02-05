05 февраля 2024, 18:55

Почти миллион поездок совершили на украшенных по-новогоднему трамваях в Москве

РИА «Новости»
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В Москве пассажиры более 900 раз воспользовались трамваями, украшенными к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Наши новогодние трамваи дарят вам праздник уже больше месяца», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что этой зимой запустили 32 новогодних трамвая. Праздничный общественный транспорт перевозит москвичей и туристов во всех районах мегаполиса, создавая уникальную атмосферу.

В Москве в январе также изменили некоторые автобусные маршруты. Теперь они стали более удобными, а также появились новые остановки.

С начала года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.

Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 15:21
Москвичам рассказали о маршрутах наземного транспорта до горнолыжных склонов
РИА «Новости»
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До горнолыжных склонов в Москве можно добраться, воспользовавшись общественным транспортом. Около 25 маршрутов стали ходить до популярных мест зимнего отдыха. О них рассказал глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем развивать маршрутную сеть столицы, чтобы горожане могли комфортно добираться до работы, учебы и мест отдыха», - отметил Ликсутов.

Автобусы с номерами 73, 229 и 829 отправятся к горнолыжному комплексу «Лата Трэк» с остановки «Театральный центр», которая удобно расположена рядом со станциями метро «Крылатское» и «Молодежная».

Чтобы попасть к горнолыжному центру «Кант», нужно сесть на автобусы под номерами 119, 142, 317, 529, 926, 965 и С929 на остановке у станции метро «Нагорная».

Для тех, кто хочет отправиться на спортивный комплекс «Ново-Переделкино», подойдут автобусы с номерами 32, 343, 497, 507 и 812, идущие от станции метро «Новопеределкино».

На склоны Воробьевых гор лыжники и сноубордисты смогут приехать, сев на автобус номер 297 до остановки «Смотровая площадка», расположенной около станции метро «Воробьевы горы».

К горнолыжному спуску «Узкое» едут автобусы Т85, 261, 639, 642, 648 и с977 с остановкой у «Спортбазы „Узкое“» поблизости от станций метро «Зюзино» и «Ясенево».

До комплекса «Куркино» идет автобус номер 212. Ближайшая к нему станция - «Планерная», а автобус останавливается на остановке «Ландышевая улица».

С начала года пассажиры совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок в московском транспорте. Для использования сервиса нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Отдых Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 13:34
Почти сто аварий произошло на дорогах в Москве за неделю
РИА «Новости»
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За неделю с 29 января по 4 февраля ГИБДД зафиксировала на дорогах в Москве 98 аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В авариях пострадали 107 человек, в том числе шестеро детей. Четыре участника ДТП погибли.

Самой частой аварией стал наезд на пешеходов, произошедший 40 раз. При этом чаще всего, в 30% случаев, людей сбивали вблизи пешеходных переходов. На втором месте оказалось столкновение автомобилей, ГИБДД зафиксировала 36 таких случаев.

В пятницу случилось больше всего дорожных происшествий, их число достигло 20. В воскресенье же произошло всего шесть ДТП.

Также за минувшую неделю инспекторы выявили 411 случаев управления авто в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой недели грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворах на северо-западе Москвы. Водителя удалось быстро задержать.

ДТП ГИБДД Москва
05 февраля 2024, 13:27
Автобусные маршруты улучшили в 26 районах Москвы
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В Москве в январе изменили некоторые автобусные маршруты. Теперь они стали более удобными, а также появились новые остановки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«С начала года мы улучшили транспортные связи в 26 районах столицы шести округов. Часть изменений произвели по просьбам жителей», - уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в центре мегаполиса переместили остановку на трамвайные платформы, чтобы пассажиры смогли быстрее пересаживаться с маршрутов № 40 и 024 на рельсовый транспорт.

В Северо-Восточном округе столицы увеличили протяженность нового маршрута № 538 и действующего С511. Благодаря этому местные жители смогут с комфортом добираться до станции метро «Марьина Роща».

Пассажирам маршрута № 538 в СВАО и ЦАО придется меньше ждать электробусы, так как они стали ходить чаще. В Новой Москве скорректировали маршруты № 422 и 876. Жители смогут сократить время в пути от 1-й и 3-й Нововатутинских улиц до станций метро и Троицка. В прошлом месяце электробусы запустили на маршрут С806.

Заммэра добавил, что в Москве постоянно расширяют и улучшают транспортную сеть, открывают новые маршруты для комфортных поездок.

С января 2024 года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 11:06
Пожарные в Брянске потушили огонь на крыше вокзала
Пресс-служба МЧС
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Пассажиров вокзала Брянск-Орловский в Володарском районе Брянска из-за задымления вывели из зала ожидания. Тушение не сказалось на движении поездов, сообщила «Московская железная дорога».

Задымление на крыше заметили 5 февраля в 07:45. Городской пожарный расчет ликвидировал огонь спустя 10 минут на площади одного квадратного метра. На время работ пассажиров перевели из зала ожидания в другое помещение. МЖД сообщила, что никто не пострадал.

«На движение поездов ситуация не влияет. В настоящее время все помещения вокзала работают в штатном режиме», - объявила пресс-служба.

Из зала ожидания железнодорожного вокзала на улице Речной, 2а эвакуировали 50 человек, сообщило МЧС Брянской области. Произошло возгорание на крыше, причину выяснят специалисты.

В январе в Брянской области горела Клинцевская нефтебаза, сообщили «Известия». Огонь перекинулся на четыре резервуара.

РЖД Пожары

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