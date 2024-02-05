Почти миллион поездок совершили на украшенных по-новогоднему трамваях в Москве
В Москве пассажиры более 900 раз воспользовались трамваями, украшенными к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Наши новогодние трамваи дарят вам праздник уже больше месяца», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.
Он добавил, что этой зимой запустили 32 новогодних трамвая. Праздничный общественный транспорт перевозит москвичей и туристов во всех районах мегаполиса, создавая уникальную атмосферу.
В Москве в январе также изменили некоторые автобусные маршруты. Теперь они стали более удобными, а также появились новые остановки.
С начала года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.