Почти 650 машин скопилось на подъездах к Крымскому мосту

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Со стороны Тамани в очереди находились 289 транспортных средств, время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи скопилось 354 машины, ожидание превышало час.

В 15:00 автомобилей на подъездах было 432, к 16:00 их количество увеличилось до 607.

Ранее глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что власти потребуют от Украины возмещения ущерба , связанного с ремонтом и закрытием Крымского моста из-за терактов ВСУ. Затраты собираются включить в иск Крыма о транспортной блокаде. Это не исключает уголовной ответственности для виновников теракта.

Предварительно, ущерб Крыму от транспортной и финансовой блокады со стороны Украины составил около одного миллиарда 149 миллионов рублей.