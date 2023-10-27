Почти 40 рейсов отменили и задержали в Москве из-за непогоды

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Согласно данным сервиса, во Внукове задержали девять самолетов, отменили два рейса. В Домодедове откладывают вылет 14 воздушных судов, отменили пять рейсов. В Шереметьеве переносят отправление семи самолетов.

Москвичей предупредили о снеге и ветре 27 октября. В столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности.

Московские коммунальщики продолжают следить в усиленном режиме за дорогами в связи с неблагоприятными метеоусловиями. В городе проведут работы по обработке улиц от гололедицы.