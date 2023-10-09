Почти 200 аварий зафиксировали за неделю на дорогах Москвы
Со 2 по 8 октября 2023 года в Москве зарегистрировали 182 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых восемь человек погибли и 191 получил ранения. Среди пострадавших также оказались 24 ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной ГИБДД.
По данным ведомства, самыми распространенными видами аварий на прошлой неделе стали наезды на пешеходов - 83 случая. Причем 14,4% из них произошли в зоне пешеходных переходов. Также частыми были столкновения транспортных средств - 60 случаев.
Кроме того, самым аварийным днем стала пятница, когда зарегистрировали 40 дорожно-транспортных происшествий. В воскресенье произошло только 11 аварий. С участием мототранспорта произошло девять ДТП, а с велосипедистами - 11.
В Госавтоинспекции уточнили, что за неделю зарегистрировали 455 случаев управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, среди которых 249 отказались от процедуры освидетельствования.
Ранее сообщалось о том, что в Москве два пешехода погибли в ДТП за выходные. Аварии произошли на Большой Тульской и Старокачаловской улицах.