Почти 200 аварий зафиксировали за неделю на дорогах Москвы

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По данным ведомства, самыми распространенными видами аварий на прошлой неделе стали наезды на пешеходов - 83 случая. Причем 14,4% из них произошли в зоне пешеходных переходов. Также частыми были столкновения транспортных средств - 60 случаев.

Кроме того, самым аварийным днем стала пятница, когда зарегистрировали 40 дорожно-транспортных происшествий. В воскресенье произошло только 11 аварий. С участием мототранспорта произошло девять ДТП, а с велосипедистами - 11.

В Госавтоинспекции уточнили, что за неделю зарегистрировали 455 случаев управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, среди которых 249 отказались от процедуры освидетельствования.

Ранее сообщалось о том, что в Москве два пешехода погибли в ДТП за выходные. Аварии произошли на Большой Тульской и Старокачаловской улицах.