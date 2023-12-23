Почти 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Сочи
Обильные осадки и боковой ветер помешали штатной работе аэропорта в Сочи. В субботу, 23 декабря, 18 самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили в Telegram-канале Росавиации.
«Из-за уходов воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами», - указали в ведомстве.
В случае задержки пассажиров будут обслуживать в соответствии с Федеральными авиационными правилами, утвержденными приказом Минтранса в 2007 году.
В Росавиации уточнили, что сочинский аэропорт работает по фактической погоде. В воздушной гавани усилили смену аэродромной службы и контактного центра.
По данным аэропорта Сочи , 19 самолетов ушли на запасные аэродромы. Время пребывания лайнеров на запасных аэродромах зависит от погоды.
Ранее в Сочи из-за шторма закрыли зимние пляжи. Ветер и сильные осадки ожидают в курортном городе до понедельник.