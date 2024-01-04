04 января 2024, 21:50

Почти 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

РИА «Новости»
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Шестнадцать авиарейсов отменены или задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы. Такие данные следуют из онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 21:08 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево более чем на час задержали 11 рейсов, в аэропорту Внуково - пять рейсов. В Домодедово и Жуковском отмен и задержек не было.

Оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильными морозами, объявили в Москве и в Московской области до полуночи субботы, 6 января. Синоптики прогнозировали опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Аналогичный уровень действует почти на всей территории Центрального федерального округа.

Московский аэропорт Домодедово 22 декабря вводил частичные ограничения на вылет. Прилет воздушных средств осуществлялся в штатном режиме. Временные меры не сказались на графике рейсов.

Аэропорт Домодедово Погода Аэропорт Внуково Москва
04 января 2024, 13:23
Поезд «Ласточка» на час задержался во Владимирской области по пути в Москву
РИА «Новости»
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Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву скоростной поезд «Ласточка» на час задержался на станции во Владимирской области в минувшую среду, 3 января. Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали проверку.

В ведомстве уточнили, что поезд остановился почти на час по технической причине на территории Владимирской области. После остановки в вагонах отключилось отопление, и пассажиры подверглись риску переохлаждения. Через час состав продолжил движение и прибыл в Москву.

В ходе проверки следователи установят причины и обстоятельства происшествия, а также проверят качество оказаний услуг. При обнаружении нарушений сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.

Это второй поезд «Ласточка», задержавшийся в пути между Нижним Новгородом и Москвой в минувшую среду, 3 января. В пресс-службе МЖД ранее сообщили об остановке состава на станции Лефортово Малого кольца Московской железной дороги на 2,5 часа. Перевозчик подчеркнул, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

СК РФ Россия Поезда
03 января 2024, 22:46
Почти 1,5 млн пассажиров воспользовались электричками 31 декабря и 1 января в Подмосковье
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В праздничные дни, 31 декабря и 1 января, почти полтора миллиона пассажиров воспользовались электричками Московской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По данным компании, в канун Нового года на пригородных поездах московского региона проехали 872 тысячи пассажиров, а 1 января - 617 тысяч. Самыми популярными направлениями стали Ярославское, Казанское и Горьковское. За два дня 276 тысяч поездок совершили по Ярославскому направлению, 266 тысяч - по Казанскому и 195 тысяч - по Горьковскому.

На праздниках ЦППК изменила график движения пригородных электропоездов в Московском регионе. Электрички поезда на всех направлениях 29 декабря ходили по расписанию пятницы. Все дни с 30 декабря по 7 января они курсируют по расписанию субботы, а 8 января будут следовать по расписанию воскресенья.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники ЦППК пустит 161 дополнительный поезд , в том числе - дополнительные экспрессы.

Праздники Дороги Поезда Новый год
03 января 2024, 00:59
Москвичам напомнили о закрытии «оранжевой» ветки метро с 3 по 8 января
РИА «Новости»
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Москвичей предупредили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метрополитена с 3 по 8 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, информацию опубликовали на сайте столичной мэрии.

Ограничения введут в праздничные дни из расчета, что в это время пассажиропоток в разы меньше обычного. Горожанам предоставят компенсационные автобусы, которые будут курсировать вдоль закрытого участка. При этом пересесть с автобуса на метро можно будет бесплатно.

Пассажирам будут недоступны станции «Шабаловская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная». Кроме того, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки» установят чайные домики, где можно будет бесплатно выпить горячего чаю, получить печень и шоколад.

В период с 3 по 8 января на всех закрытых станциях будут дежурить 83 инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров, помогающих пассажирам выбрать альтернативные маршруты и получить информацию о ближайших автобусных остановках.

Работа Метро Дептранс Москвы Москва
02 января 2024, 05:56
Поезда попали в пробку в Челябинской области
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Четыре пассажирских поезда попали в пробку в районе Аргаяша в Челябинской области. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Первого января в 19:14 по местному времени на участке Аргаяш - Бижеляк Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам задержан пассажирский поезд № 149 сообщением Челябинск - Санкт-Петербург. Прогнозируется задержка поездов более двух часов», - рассказали в ЮУЖД.

Задержка также коснулась трех пригородных поездов: № 7009 «Челябинск - Екатеринбург», № 6903 «Челябинск - Верхний Уфалей» и № 7010 «Екатеринбург - Челябинск».

В понедельник, 1 января, два передних вагона скоростного поезда сошли с рельсов в Сан-Франциско. После аварии оба вагона загорелись. На место прибыли пожарные и медики, всех пассажиров эвакуировали. В результате аварии пострадали несколько человек, их отправили в больницы. Движение на железнодорожной линии остановили до конца дня.

Челябинская область Пробки Дороги Поезда

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