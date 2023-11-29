29 ноября 2023, 15:03

Почти 20 перехватывающих парковок открыли возле станций МЦД

РИА «Новости»
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В Москве возле станций МЦД появилось 18 перехватывающих парковок. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ведомстве добавили, что с 2019 года стоянки начали появляться у станций Московских центральных диаметров. Там автомобилисты могут бесплатно оставить свои машины и продолжить путь на городском общественном транспорте. В этом году парковками воспользовались свыше 60 тысяч раз.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина число перехватывающих парковок будет расти», - добавил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Ранее первый этап обустройства завершили у станции МЦД-3 Зеленоград - Крюково.

Машины МЦД Москва 2023 Дептранс Москвы
29 ноября 2023, 13:50
Россиян пообещали не штрафовать за летнюю резину зимой
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Инспекторы не будут штрафовать российских водителей за отсутствие зимней резины. Такое заявление сделал глава ГИБДД Михаил Черников, а его видеообращение опубликовала представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Появился ряд публикаций о том, что с 1 декабря полицейские якобы будут штрафовать всех, кто не использует зимнюю резину. Поверьте, это не так, и об этом уже не раз заявляли в МВД России», - написала Волк.

Черников подчеркнул, что контроль за безопасностью движения на дорогах инспекторы ведут постоянно. Он пояснил, что штрафовать за летние шины зимой никого не будут. Но каждый водитель должен сам подготовить свою машину для безопасного движения по дорогам в «определенных» условиях. Авто с резиной, не соответствующей сезону, не эвакуируют.

«Соответствующие условия для того, чтобы двигаться дальше, водитель должен сам выбрать. Он должен двигаться в безопасности - это самое главное», - добавил Черников.

На использование всесезонных шин в России тоже нет ограничений.

Чаще всего зимой водители получают штрафы за несоблюдение дорожной разметки. Обычно нарушителей «ловят» камеры. Но автомобилист сможет обжаловать решение, если докажет, что разметка отсутствовала.

Штрафы Машины Водители
29 ноября 2023, 08:51
Движение электричек из Сочи в Адлер возобновили после шторма
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В Краснодарском крае возобновили движение электричек из Сочи в сторону Адлера. Они снова курсируют по штатному расписанию, сообщили РИА «Новости» в справочной вокзала.

По состоянию на утро 29 ноября жители снова могут воспользоваться железной дорогой. Диспетчер подтвердила агентству, что электрички из Сочи в направлении Адлера курсируют по расписанию.

Движение приостановили 26 ноября из-за последствий шторма. РЖД сообщали, что на участке Лазаревская - разъезд Водопадный вода подмыла насыпь пути, на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс рухнули деревья, а на перегоне Адлер - Хоста отключилось напряжение в контактной сети. В пути следования задержали около 50 пассажирских поездов. После ремонтных работ график движения на Черноморском побережье начали восстанавливать.

Сильный ветер и волны разрушили трехэтажный дом , набережную и другие объекты на юге России.

«Известия» показали восстановительные работы.

Сочи Поезда
28 ноября 2023, 06:42
Польша попросила Украину отменить электронную регистрацию вернувшихся из Евросоюза порожних фур
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Введение электронной очереди на украинской границе осложнило работу польских дальнобойщиков. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик попросил Украину отменить регистрацию грузовиков, вернувшихся из Евросоюза пустыми, сообщили «Известия».

«Министр попросил правительство Киева исключить требование о регистрации в рамках электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины на территорию ЕС без груза, как минимум на двух пограничных пунктах», - сообщила пресс-служба министерства.

Электронная очередь, по словам чиновников, затянула процесс переезда через границу и осложнила работу транспортных компаний. В министерстве инфраструктуры предупредили, что если не принять меры, перевозчики понесут убытки.

Польские дальнобойщики в ноябре в знак протеста начали блокировать переезды на границе с Украиной, не пропуская военные грузы и топливо. Водители пожаловались на угрозы в мессенджерах - им пообещали расправу при въезде на украинскую территорию.

Грузовики Евросоюз Бизнес Украина Польша
27 ноября 2023, 19:06
Крымский мост закрыли для автомобилей
РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на переправе.

Водителей и пассажиров, оказавшихся на Крымском мосту и в досмотровой зоне, призвали сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Автомобилистам также рекомендовали учитывать информацию о закрытии переправы при планировании поездки. Водители могут воспользоваться маршрутом, который проходит через новые регионы России.

Движение машин по Крымскому мосту иногда перекрывают в целях безопасности. Такая мера носит временный характер. Автомобили продолжают движение после снятия ограничений.

До этого переправу закрывали ночью 24 ноября. Причины остановки движения не уточнялись. Накануне перемещение машин по Крымскому мосту тоже ограничили. Приостановка движения транспорта длилась 11 минут, сообщили «Известия».

Крымский мост Крым Машины

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