Почти 1,5 млн пассажиров воспользовались электричками 31 декабря и 1 января в Подмосковье

По данным компании, в канун Нового года на пригородных поездах московского региона проехали 872 тысячи пассажиров, а 1 января - 617 тысяч. Самыми популярными направлениями стали Ярославское, Казанское и Горьковское. За два дня 276 тысяч поездок совершили по Ярославскому направлению, 266 тысяч - по Казанскому и 195 тысяч - по Горьковскому.

На праздниках ЦППК изменила график движения пригородных электропоездов в Московском регионе. Электрички поезда на всех направлениях 29 декабря ходили по расписанию пятницы. Все дни с 30 декабря по 7 января они курсируют по расписанию субботы, а 8 января будут следовать по расписанию воскресенья.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники ЦППК пустит 161 дополнительный поезд , в том числе - дополнительные экспрессы.