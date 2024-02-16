Победителей конкурса фотографий новогодних электробусов выбрали в Москве

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Москвичи выбрали пять лучших фотографий из отобранных жюри 20 конкурсных работ. С 17 января каждый горожанин мог отправить снимки на специальный электронный адрес. В конкурсе приняли участие более 155 тысяч москвичей.

Победителями конкурса стали Эльвира Шангареева, Михаил Глаголев, Александр Усанов, Сергей Слепов и Максим Жухлистов. Каждый из них получит приз от организаторов и диплома проекта «Активный гражданин».

Всего в городе этой зимой украсили 750 единиц общественного транспорта.

«По решению Сергея Собянина новогодние электробусы, автобусы, поезда метро и Московских центральных диаметров, трамваи и электрические речные суда будут курсировать в столице до 1 марта», - отметил Ликсутов.

Световые конструкции также будут радовать москвичей до весны.

На улицах их более четырех тысяч.