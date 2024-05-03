«Победа» сократит полеты из-за попадания в самый жесткий стоп-лист США

В SDN-лист внесли несколько десятков физических и юридических лиц. Власти США запретили им расчеты в долларах и пригрозили контрагентам этих компаний вторичными санкциями. Лоукостеру «Победа» предоставили отсрочку до 30 июля 2024 года , по истечении которой начнут действовать ограничения.

Источник издания заявил, что для руководства авиакомпании включение в стоп-лист стало полной неожиданностью. Топ-менеджер другого перевозчика и гендиректор Friendly Avia Support Олександр Ланецкий допустили, что ограничения не скажутся на международных рейсах - их продолжат выполнять. Представители других авиакомпаний заявили, что, возможно, «Победе» придется сократить количество полетов в другие страны во второй половине года.

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