13 марта 2024, 09:24

План «Ковер» ввели в аэропорту Пулково

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Работу аэропорта Пулково временно ограничили. Службы ввели план «Ковер», сообщил источник Telegram-канала «112».

Пулково временно не принимал и не выпускал самолеты. Что стало причиной введения плана «Ковер», канал не уточнил. Спустя время аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Ограничения вводили с 08:29 до 08:59, подтвердил представитель Росавиации. За это время ни один самолет не ушел на запасной аэродром. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли меры для обеспечения безопасности перелетов.

Аналогичный режим вводили вечером 2 марта. Утром 13 марта в Киришском районе Ленинградской области сбили беспилотник. Его засекли при подлете к заводу КИНЕФ. Другой дрон самолетного типа ликвидировали в районе города Кириши 12 марта. Власти сообщили, что никто не пострадал.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты
12 марта 2024, 13:56
«Эта марка нам понятна». В чем популярность машин из Белоруссии в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Популярность белорусского бренда Belgee в России обусловлена тем, что под ним на отечественном рынке появляются кроссоверы Geely Coolray. Об этом «360» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее агентство «Автостат» сообщило, что бренд Belgee впервые вошел в топ-10 самых успешных на российском авторынке. Под ним в Россию завозят автомобили Geely Coolray первого поколения, которые появились на рынке в сентябре 2023 года.

«Небольшой переднеприводной кроссовер, автомобиль из Китая, который собирается в Белоруссии - вот и все. Единственная разница: в Белоруссии происходит полный цикл - сварка и так далее, гораздо более глубокая история. Надеюсь, что и наши заводы придут к этому. Марка Geely понятна. С учетом общего таможенного пространства, этим машинам легко к нам попадать», - сказал Хайцеэр.

Автоэксперт отметил, что модель Geely Coolray для покупателей предпочтительнее «Москвича».

«По качеству Geely стоит выше, это более именитый производитель. Для конечного потребителя любая конкуренция только на руку», - добавил он.

Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев отмечал, что среди россиян самыми популярными автомобилями по-прежнему остаются машины Lada.

Белоруссия Россия Машины Китай
12 марта 2024, 12:37
Авиакомпании S7 пригрозили штрафом за необоснованные цены на билеты
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Руководство авиакомпании «Сибирь», известной под названием S7, вопреки требованию антимонопольщиков не обосновало цены на перевозку пассажиров. Из-за этого возбудили дело о злоупотреблении доминирующим положением, сообщили в пресс-службе ФАС России.

Авиакомпания в одном подклассе тарифа продавала билеты разной стоимости на один и тот же рейс в одинаковую дату. Ведомство выяснило, что цена не зависела от набора услуг на борту, срока покупки и дополнительных расходов перевозчика.

В процессе разбирательства антимонопольщики узнали, что S7 не утверждала коммерческую политику или другой акт, определявший ценообразование. ФАС выдала предупреждение и потребовала предоставить такой документ.

«Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России. Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО „Авиакомпания „Сибирь“», - сообщила пресс-служба.

Перевозчика обвинили в нарушении статьи 10 «Закона о защите конкуренции», а именно злоупотреблении хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Авиакомпании грозит штраф.

Авиакомпанию «Победа» наказали за продажу несуществующих мест в самолете. В конце 2023 года двух пассажиров не пустили на рейс.

Авиация Путешествия ФАС России Самолеты Деньги
11 марта 2024, 14:29
Самолеты из России в Египет полетят с пересадкой в Турции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Часть следующих в Египет из России самолетов полетят с пересадкой через Анталью. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет по техническим причинам времени заменили на перелеты через Анталью. Техпосадка составляет около часа, в это время пассажиры из самолета не выходят, туристов и турагентства проинформировали», - рассказали в АТОР.

В ассоциации отметили, что на обратном пути туристы также возвращаются с технической посадкой на турецком курорте. В АТОР также подчеркнули, что появившаяся в СМИ информация о массовой пересадке туристов с прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх на стыковочные рейсы в Анталье не соответствует действительности.

Для россиян отдых в Турции в 2024 году подешевеет в несколько раз. Пребывание в республике летом 2024 года на одного человека составит порядка 660 евро за восемь дней.

Турция Египет Туризм Самолеты Россия
11 марта 2024, 12:58
Выкуп иностранных самолетов потребует дополнительных средств
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На выкуп иностранных самолетов в российскую собственность дополнительно запросили 295 миллиардов рублей. Минтранс планирует получить средства из Фонда национального благосостояния, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на близкие к правительству источники.

По данным газеты, инициативу на 2024 год обсудили на совещании у президента России еще 7 февраля. На нем же, по информации собеседников издания, говорили о переносе сроков поставок новых отечественных самолетов. Обращение пока рассматривают.

Еще один источник «Коммерсанта», связанный с авиаотраслью, отметил, что размер запрошенной суммы рассчитали, исходя из потребностей «Аэрофлота». А оценку стоимости сделок по самолетам частных перевозчиков не обсуждали.

В Минтрансе, Минфине, Росавиации и Минэкономразвития ситуацию комментировать не стали, как и в опрошенных газетой авиакомпаниях.

В конце 2023 года «Коммерсант» уверял, что бюджет ФНБ на выкуп самолетов практически иссяк.

Самолеты Россия Авиакомпании

Новости по теме