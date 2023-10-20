Первый «Москвич 6» продали в России
Завод «Москвич» продал первый автомобиль новой модели в дилерском центре «Петровский». Машина выехала из салона с красным бантом на крыше. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в Telegram-канале.
Своего первого покупателя обрел новый седан белого цвета «Москвич 6». Эта модель - лицензионная копия китайского лифтбэка JAC Sehol A5. Машина имеет просторный элегантный салон и багажник объемом на 540 литров.
«Москвич 6» - автомобиль С-класса, предназначенный для ежедневных поездок по городу.
Ранее стало известно, что завод «Москвич» увеличит производство автомобилей до 50 тысяч в 2024 году. Кроме этого, в 2025 году представят электромобиль, в конструкции которого основные компоненты - электродвигатель, тяговая батарея и другие элементы - будут российскими.