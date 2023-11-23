Первый этап обустройства завершили у станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково

«Главная цель проводимых работ - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции», - пояснил он.

На первой стадии благоустройства реконструировали Крюковскую площадь, улицы Панфилова и Советскую, а также Проектируемые проезды № 3 и № 898. Там обновили около 40 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия тротуаров и более 64,6 тысячи «квадратов» проезжей части и дворов. В районе нерегулируемых пешеходных переходов установили более 50 столбов контрастного освещения, а вдоль дорог разместили около 250 энергосберегающих уличных светильников.

Кроме того, шесть старых остановочных павильонов заменили на Крюковской площади и два - в Проектируемом проезде № 3.

На перекрестках Советской улицы с улицами Ленина и Летчицы Тарасовой установили два новых светофора. Возле станции разбили две парковки с плоскостной организацией и оборудовали места для такси.

На улице Панфилова рядом с домом 15 оборудовали автобусную остановку. На участке выделили зоны под 33,7 тысячи квадратных метров зеленых газонов, а весной запланировали посадить примерно 100 деревьев и более 50 кустарников.

Следующий этап благоустройства пройдет в следующем году на улицах Новокрюковской и Ленина.

Также сто маршрутов наземного транспорта у станций МЦД, БКЛ и метро улучшили за год в столице. Это сделало перемещения более комфортными для горожан.