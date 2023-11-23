23 ноября 2023, 12:47

Первый этап обустройства завершили у станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково

Сайт мэра и правительства Москвы
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Сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы успешно завершили начальный этап работ по благоустройству территории, прилегающей к конечной станции Зеленоград-Крюково на МЦД-3. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная цель проводимых работ - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции», - пояснил он.

На первой стадии благоустройства реконструировали Крюковскую площадь, улицы Панфилова и Советскую, а также Проектируемые проезды № 3 и № 898. Там обновили около 40 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия тротуаров и более 64,6 тысячи «квадратов» проезжей части и дворов. В районе нерегулируемых пешеходных переходов установили более 50 столбов контрастного освещения, а вдоль дорог разместили около 250 энергосберегающих уличных светильников.

Кроме того, шесть старых остановочных павильонов заменили на Крюковской площади и два - в Проектируемом проезде № 3.

На перекрестках Советской улицы с улицами Ленина и Летчицы Тарасовой установили два новых светофора. Возле станции разбили две парковки с плоскостной организацией и оборудовали места для такси.

На улице Панфилова рядом с домом 15 оборудовали автобусную остановку. На участке выделили зоны под 33,7 тысячи квадратных метров зеленых газонов, а весной запланировали посадить примерно 100 деревьев и более 50 кустарников.

Следующий этап благоустройства пройдет в следующем году на улицах Новокрюковской и Ленина.

Также сто маршрутов наземного транспорта у станций МЦД, БКЛ и метро улучшили за год в столице. Это сделало перемещения более комфортными для горожан.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
23 ноября 2023, 13:06
Информационные QR-коды появились на новых остановках в Москве
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Мосгортранс оборудовал более 5,5 тысячи новых остановочных комплексов в столице плакатами с QR-кодами, которые позволят определить реальное время прихода общественного транспорта. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов.

«Сервисом воспользовались уже более 1,1 миллиона раз», - отметил Ликсутов.

На остановочных павильонах появились информационные таблички с QR-кодом, которые позволят получить актуальную информацию о нахождении нужного транспорта. Для этого достаточно открыть камеру на телефоне, отсканировать код и проследовать по ссылке, которая откроется.

Обновленные остановки также отличаются увеличенной крышей, безопасными триплексовыми стеклами и скамейками из негорючих материалов.

В ближайшее время около 20 остановочных павильонов обновят вблизи станций МЦД в Красногорске. Московская область получила около 200 остановок в подарок от столицы.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
23 ноября 2023, 12:19
Сто маршрутов наземного транспорта у станций метро улучшили за год в Москве
РИА «Новости»
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В этом году в столице усовершенствовали 100 маршрутов общественного наземного транспорта у станций метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

По его словам, после запуска новых линий наземного метро маршруты у четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4 модифицировали. Также улучшили 12 маршрутов к открытию БКЛ.

«Транспорт стал ходить чаще и подъезжать ближе. Сократилось время ожидания и в пути», - отметил мэр.

Он добавил, что оптимизацию городского наземного транспорта продолжат. Для этого возьмут во внимание предложения и пожелания граждан. Автобусы и электрические автобусы станут заезжать к новостройкам, а остановочные пункты появятся в максимально удобных местах. Протяженность маршрутов и частоту рейсов увеличат.

Кроме того, с начала осени в Москву поставили более 100 новых электробусов. Они уже начали ходить по девяти маршрутам.

Метро МЦД Сергей Собянин Москва 2023
23 ноября 2023, 05:10
Названы самые надежные и беспроблемные автомобили с пробегом
Freepik
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Автоэксперты назвали самые надежные и беспроблемные европейские автомобили с пробегом. Данные исследования сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» привела «Российская газета».

По информации издания, эксперты сервиса проанализировали различные марки и модели европейских автомобилей в возрасте до 10 лет. При этом число ремонтов каждой модели исследователи делили на ее пробег.

Согласно результатом исследования, самой надежной машиной признали французскую марку Renault Megane. На второй и третьей строчке рейтинга немецкие Opel Corsa и Volkswagen Passat. За ними следуют седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308 на четвертом и пятом местах соответственно. Шестую строчку заняла чешская Skoda Fabia. За ней следуют еще две модели Opel: Insignia и Astra GTC. На девятом месте кроссовер Peugeot 3008, а закрывает десятку самых надежных автомобилей Volkswagen Golf.

Ранее стало известно, что подержанные машины резко подорожали в России. Средняя стоимость автомобиля с пробегом на российском рынке в третьем квартале 2023 года поднялась на 39% и достигла 640 тысяч рублей.

Россия Машины
22 ноября 2023, 19:13
Более 100 новых электробусов поставили в Москву с начала осени
Сайт мэра и правительства Москвы
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Парк Мосгортранса получил более 100 электробусов отечественного производства с начала сентября. Они уже начали ходить по девяти маршрутам города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В этом году мы получили почти 300 современных машин от „КамАЗа“, а всего до конца 2024 года поступит 1200 единиц экологичной техники», - уточнил глава ведомства.

По его словам, электробусы уже обслуживают более 100 столичных маршрутов. Ликсутов также назвал Москву лидером по развитию и использованию электротранспорта в Европе.

Современную технику собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Там устанавливают батареи, электрику, валидаторы, сиденья, поручни, медиаэкраны и другое оборудование, а также проводят испытания, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для столичных пассажиров.

Ранее на востоке Москвы достроили новый электробусный парк «Салтыковка». Его планируют открыть до конца 2023 года.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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