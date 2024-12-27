Первую за пять лет новую станцию метро открыли в Петербурге

Она расположена на Васильевском острове. Выходы из нее ведут на Большой проспект Васильевского острова, а именно к 24-й и 25-й линиям.

В последний раз в городе новые станции метро открывали в 2019 году. В этот год были введены в эксплуатацию «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», которые стали частью пятой фиолетовой линии метро - Фрунзенско-Приморской ветки.

Станцию метро «Горный институт» возводили с 2014 года. В 2017-м началась проходка тоннелей. Несколько раз сроки открытия переносили.

Сейчас в процессе строительства станция «Театральная», расположенная между «Горным институтом» и «Спасской».

Ранее открытие «Театральной» перенесли на 2028 год из-за проблем с подрядчиком. Губернатор города Александр Беглов отметил, что задержка сдачи этой станции влияет и на другие. В частности, из-за этого открывалось введение в эксплуатацию и «Горного института».