20 января 2024, 02:57

Перелеты экономклассом по России подорожали

РИА «Новости»
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Стоимость перелетов в экономическом классе по российским направлениям выросла на 22,2% в 2023 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Издание отметило, что это самый резкий рост цен с 2008 года, когда средние цифры за год выросли на 30,9%. Для сравнения: в 2021 году перелеты подорожали на 5,97%, а в 2022-м - на 15,6%.

В Федеральной антимонопольной службе по этому поводу сообщили, что «период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии».

По данным службы, рост стоимости билетов в прошлом году по отношению к 2019 году составит не более 10%, отметив при этом, что итоги мониторинга подведут после получения от авиакомпаний отчетов за прошлый декабрь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин призвал легализовать овербукинг в России , урегулировав его на законодательном уровне, чтобы защитить потребителей. Суть в том, чтобы пострадавшие от перебронирования пассажиры могли получить компенсацию и перенести рейс на другую дату.

Самолеты Россия Росстат
19 января 2024, 17:37
Почти 20 маршрутов городского транспорта улучшили в Москве в декабре
РИА «Новости»
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В декабре 2023 года в Москве усовершенствовали 18 маршрутов городского транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для удобства пассажиров в разных районах мегаполиса оборудовали почти 50 новых остановок автобусов и электробусов. Кроме того, еще 20 остановочных павильонов заменили на современные.

Так, в первом месяце зимы запустили новый маршрут 925 в Новой Москве, а также привели в порядок трассу маршрута 725. Также объединили маршруты 775 и 822, которые курсируют между метро «Бульвар Рокоссовского» и Лосиным островом. Автобусы 822 стали ходить чаще, а т74 продлили до станции метро «Окская» и МЦД-3 Вешняки.

Заммэра добавил, что городской транспорт развивают, чтобы жителям Москвы было проще добираться до пунктов назначения. Вдобавок на маршруты выпускают экологичный транспорт: в декабре полностью и частично заменили автобусы на 12 маршрутах.

Рекордное количество электробусов запустили в Москве в 2023 году

Автобусы Дептранс Москвы Москва
19 января 2024, 17:32
Аэропорт Перми закрыли из-за сильного снегопада
РИА «Новости»
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Пермский аэропорт Большое Савино временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Сегодня, 19 ноября, с 18:00 по местному времени, в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», - указали представители аэропорта.

Пресс-служба пояснила, что из-за сильного снегопада снизился коэффициент сцепления со взлетно-посадочной полосой. В районе аэропорта дует сильный боковой ветер. Из-за сложных метеоусловий все службы, отвечающие за содержание ВПП, перевели в усиленный режим.

На вылет задерживается рейс 7R 844 Пермь - Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00 по местному времени. Из-за ветра в Перми не смог приземлиться рейс S7 5039 из Новосибирска, экипаж направил воздушное судно в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Вся актуальная информация по рейсам появляется на онлайн-табло пермской воздушной гавани. Пресс-служба пообещала сообщить об открытии полосы и возобновлении штатной работы аэропорта.

Синоптики заранее предупредили жителей Пермского края о сильных снегопадах и метелях. В Перми ожидается от 18 до 32 миллиметров снега.

Авиация Пермь Самолеты
19 января 2024, 08:38
Собянин рассказал о развитии пассажирских сервисов в московском метро
РИА «Новости»
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В московском метро пристально следят за безопасностью и удобством пассажиров во время поездок. Для этого правительство города регулярно развивает внутренние проекты и сервисы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Многие горожане поставили высокие оценки качеству сервисов метрополитена столицы в 2023 году. В проекты мосметро входят - Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки «Живое общение», «Музыка в метро» и «Книги в метро».

Более 10 лет специалисты ЦОМП регулярно помогают москвичам с ограничениями в передвижении комфортно доехать до культурных или социальных объектов. Так, порядка 70 тысяч человек получили персональное сопровождение в прошлом году.

Кроме того, стойки «Живое общение» действуют более чем на 30 станциях метро. Там всегда можно обратиться за помощью в построении маршрута и получить ответы на вопросы о метро. Специалисты пришли на помощь в 2023 году больше 640 тысяч раз.

Артисты проекта «Музыка в метро» сыграли более 50 тысяч раз за прошедший год - рекордное значение. Вдобавок появилось несколько новых площадок, среди которых и Большая кольцевая линия (БКЛ).

«В мае совместно с Российской государственной библиотекой метрополитен перезапустил проект „Книги в метро“. В виртуальном хранилище - больше четырех тысяч произведений», - подытожил градоначальник.

Ранее поезд «Акварель» с тематической экспозицией запустили в Москве.

Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва
19 января 2024, 08:31
Движение по татарстанскому участку новой трассы М-12 «Восток» временно закрыли
РИА «Новости»
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Из-за сильного снегопада и плохой видимости движение по татарстанскому участку трассы М-12 «Восток» закрыли для всех видов транспорта. Об этом сообщил «Автодор».

Ночью 19 января в Татарстане поднялась метель с ухудшением видимости до 500 метров, сильным южным порывистым ветром до 25 метров в секунду. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на период с 01:00 до 21:00. Из-за непогоды около шести часов утра «Автодор» объявил об ограничении проезда по отрезку с 684-го до 836-го километра дороги М-12 «Восток» от Канаша до Шалей для автобусов и грузовиков. Спустя час движение перекрыли полностью.

«По решению ГИБДД Татарстана, из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 „Восток“ на территории республики для всех видов транспорта», - сообщила пресс-служба.

Ограничения ввели еще на восьми участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения, сообщила пресс-служба МЧС Татарстана. Грузовики и автобусы не пустят на отрезки трасс М-7, Р-239, Р-241, А-295 и А-151.

М-12 «Восток» Москва - Казань открыли в декабре с участием президента России Владимира Путина. Дорога протяженностью 810 километров сократила время в пути почти вдвое.

Татарстан Дороги Снегопад

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