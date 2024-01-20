Перелеты экономклассом по России подорожали

Издание отметило, что это самый резкий рост цен с 2008 года, когда средние цифры за год выросли на 30,9%. Для сравнения: в 2021 году перелеты подорожали на 5,97%, а в 2022-м - на 15,6%.

В Федеральной антимонопольной службе по этому поводу сообщили, что «период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии».

По данным службы, рост стоимости билетов в прошлом году по отношению к 2019 году составит не более 10%, отметив при этом, что итоги мониторинга подведут после получения от авиакомпаний отчетов за прошлый декабрь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин призвал легализовать овербукинг в России , урегулировав его на законодательном уровне, чтобы защитить потребителей. Суть в том, чтобы пострадавшие от перебронирования пассажиры могли получить компенсацию и перенести рейс на другую дату.