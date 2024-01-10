10 января 2024, 14:20

Пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз в праздники

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Во время новогодних каникул пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз. Это на 4% больше, чем в прошлогодние праздники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Самыми популярными были метро и МЦК - 29,4 миллиона поездок», - подчеркнул он.

Глава города отметил, что жители и гости столицы выбрали для поездок наземный транспорт, включая коммерческих перевозчиков, более 12 миллионов раз.

По словам мэра, на МЦД зафиксировали в новогодние дни 5,3 миллиона поездок, на трамваях - почти два миллиона, а на такси и каршеринге - 14,7 миллиона.

Собянин добавил, что во время длинных выходных пробки на дорогах не превышали двух-трех баллов. В среднем по мегаполису каждый день ездили более двух миллионов уникальных автомобилей.

Мэр также рассказал о планах строительства дорог в 2024 году. В частности, планируют закончить формирование нового дорожного каркаса Москвы и достроить Южную рокаду.

Метро Новый год Сергей Собянин Москва
09 января 2024, 20:54
РЖД сообщили об открытии движения по одному пути на перегоне Алеур — Бушулей
Freepik
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РЖД открыли движение по одному пути перегона Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, восстановленному после схода вагонов грузового состава. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

«В экстремальных погодных условиях, при температуре минус 37 градусов, железнодорожники в кратчайшие сроки восстановили один из путей, где накануне произошел сход вагонов грузового поезда», - говорится в сообщении РЖД.

Первый поезд пошел по восстановленному пути 10 января в 01:45 местного времени (9 января 19:45 по московскому времени). Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия на перегоне, отправились по своим маршрутам, РЖД принимают меры, чтобы движение поездов вернулось в график. Продолжаются восстановительные работы на соседнем пути.

ЧП произошло 9 января в 01:17 по местному времени. РЖД сообщили, что пострадавших и угрозы экологии нет.

РЖД открыли движение по одному пути перегона Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги, восстановленному после схода вагонов грузового состава. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

РЖД Дороги Поезда
09 января 2024, 18:32
Движение на Калужско-Рижской линии метро возобновили в Москве
РИА «Новости»
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Движение поездов на юго-западе Калужско-Рижской линии московского метро восстановили. Они действовали до 8 января. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса столицы.

«Вдоль ранее закрытых станций участка Калужской-Рижской линии метро убрали ограждения и восстановили парковки», - уточнили в ведомстве.

Введение ограничений было связано с прокладкой новой теплосети. Пока они действовали на станциях, пассажиры пользовались услугами бесплатных автобусов КМ.

«Мы тщательно продумали работу автобусов КМ, чтобы минимизировать неудобства», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, интервал между рейсами составлял менее одной минуты. Состоялось около 500 тысяч поездок, на маршруты выходило 70 автобусов.

Также на закрытом участке работали 85 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогали людям добраться до необходимых станций.

Дополнительно у станций «Октябрьская» и «Новые Черемушки» открыли чайные домики, в которых пассажирам налили 7,2 тысячи литров чая и раздали приблизительно 68 тысяч шоколадок и печенья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Аминьевское». Оно предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

Дороги Автобусы Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
09 января 2024, 17:29
Собянин рассказал о наградах московского метрополитена за 2023 год
РИА «Новости»
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Московский метрополитен завоевал свыше десяти национальных и международных премий и наград в 2023 году. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, Большая кольцевая линия установила рекорд в «Книге рекордов России» и получила множество наград в городских проектах.

Новая станция метро «Пыхтино» завоевала международную архитектурную премию «Золотой Трезини-2023».

Проект «Инклюзивность в Московском метрополитене» стал лауреатом национальной премии за вклад в развитие цифровых городских систем столицы.

«Поздравляю всех сотрудников и строителей столичного метро, желаю новых рекордов и наград!» - отметил Собянин.

Кроме того, в 2023 году столичное метро получило новое оснащение. В нем появилось 360 новых вагонов «Москва 2020». Их запустили на Большой кольцевой и Калужско-Рижской линиях подземки.

Метро Сергей Собянин Метро Москвы Москва
09 января 2024, 15:18
Собянин открыл электродепо «Аминьевское» в Москве
РИА «Новости»
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На западе Москвы появилось электродепо «Аминьевское», предназначенное для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин, сообщил информационный центр столичного правительства.

По словам главы города, по будням БКЛ стала обслуживать свыше одного миллиона 250 тысяч пассажиров. «Аминьевское» стало третьим депо на БКЛ и одним из самых крупных и технологически продвинутых в городе.

«Депо „Аминьевское“ может обеспечить увеличение почти на 20-25% количества поездов, выходящих на линию», - уточнил Собянин.

Электродепо построили на территории площадью 15,7 гектара у перекрестка улиц Генерала Дорохова и Верейской. Оно включило свыше 60 строений общей площадью около 100 тысяч квадратных метров. В его составе - корпус для ремонта поездов, электрическая мастерская, установка для сварки рельсов, складские помещения, мойка для поездов, а также здание для обслуживающего персонала и административно-бытовой комплекс.

Прогнозируется, что после 2026 года с расширением парка поездов число пассажиров на БКЛ сможет достигнуть 2-2,5 миллионов человек ежедневно.

На востоке столицы также появилось депо для электробусов. Новый парк «Салтыковка» торжественно открыли в столичном районе Новокосино.

Метро Сергей Собянин Москва

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