Пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз в праздники

«Самыми популярными были метро и МЦК - 29,4 миллиона поездок», - подчеркнул он.

Глава города отметил, что жители и гости столицы выбрали для поездок наземный транспорт, включая коммерческих перевозчиков, более 12 миллионов раз.

По словам мэра, на МЦД зафиксировали в новогодние дни 5,3 миллиона поездок, на трамваях - почти два миллиона, а на такси и каршеринге - 14,7 миллиона.

Собянин добавил, что во время длинных выходных пробки на дорогах не превышали двух-трех баллов. В среднем по мегаполису каждый день ездили более двух миллионов уникальных автомобилей.

Мэр также рассказал о планах строительства дорог в 2024 году. В частности, планируют закончить формирование нового дорожного каркаса Москвы и достроить Южную рокаду.