16 ноября 2023, 12:44

Пассажиры прогулочного и речного флота Москвы совершили свыше 2 млн поездок

Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В текущем сезоне летней навигации на круизном и прогулочном флоте по Москве-реке совершили 2,2 миллиона поездок, что превысило прошлогодний показатель на 22%. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, уникальных результатов удалось достичь благодаря комплексному подходу к развитию инфраструктуры и организации работы речного транспорта.

Северный речной вокзал открылся в столице три года назад, а Южный - в конце апреля этого года. За летний сезон их посетили почти 2,4 миллиона человек. Пассажиры смогли отправиться в круизы в 30 крупных городов и туристических центров России. Также посетители могли принять участие в разнообразных мероприятиях.

Навигационный сезон завершится в столице 16 ноября, однако речные вокзалы продолжат работу.

«Часть прогулочного флота будет ходить и зимой. Круглогодично работают и наши маршруты речного электротранспорта», - отметил Собянин.

Тем временем на портале «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого жители города выберут программу мероприятий Северного речного вокзала на следующий год.

Сергей Собянин Москва 2023 Дептранс Москвы
15 ноября 2023, 20:19
Россия не обойдется без сверхзвуковой гражданской авиации — Минтранс
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Россия с ее огромными территориями не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации, заявил министр транспорта Виталий Савельев. Его слова привело РИА «Новости».

Глава ведомства подчеркнул, что Россия уже имеет опыт таких разработок. В стране есть все необходимое для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

«Да, эта машина опередила свое время», - добавил Савельев.

Ту-144 представляет собой сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Андрея Туполева в 1960-е годы.

В октябре президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Речь шла о внедряемом ПД-14 и проектируемом ПД-35.

В апреле в стране стартовало создание первого полностью электрического двигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри».

Минтранс РФ Самолеты
15 ноября 2023, 17:35
Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах метро Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
За первые 10 месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Основное внимание уделяли контролю буровзрывных работ при прокладке тоннелей глубокого заложения. Также инспекторы проверяли состояние наземных зданий и сооружений вблизи строительной площадки.

Комитет будет координировать продление Сокольнической линии до станции «Потапово» и строительство Троицкой линии от ЗИЛ до «Коммунарки». Он проконтролирует возведение дополнительных вестибюлей и переходов на станциях «Авиамоторная», «Электрозаводская», «Текстильщики» и «Каховская» БКЛ, а также электродепо «Аминьевская».

За указанные 10 месяцев инспекторы управления по контролю и надзору за объектами московского метрополитена выявили 2171 нарушение. Подрядчики получили штрафы на сумму более 47,8 миллиона рублей.

Тем временем в столице практически завершили тестирование новой опции карты «Тройка». Благодаря нововведению пассажиры смогут активировать карты через турникеты московского метро.

Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев
14 ноября 2023, 18:21
Решения о новом этапе развития восточного полигона железных дорог примут до 15 декабря
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин потребовал до 15 декабря принять все необходимые решения для скорейшего развития восточного полигона железных дорог. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение главы государства по подготовке к началу реализации третьего этапа развития полигона появилось по итогам Восточного экономического форума, который проходил с 10 по 13 сентября. Выполнением займутся правительство России, РЖД, «Бамтоннельстрой-Мост» и Газпромбанк.

Ответственным лицам предстоит определить параметры реализации нового этапа, рассмотреть возможность начала архитектурно-строительного проектирования и возведения «объектов капитального строительства».

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов указал на важность развития восточной части российских железных дорог.

По его словам, стране нужна связь с Китаем, так как между государствами увеличился товарооборот. Эксперт добавил, что России придется увеличить число пограничных пунктов перехода, платформ и полувагонов для загрузки контейнеров.

РЖД Владимир Путин Дальний Восток
14 ноября 2023, 17:59
Заместитель министра транспорта Чалик перейдет на другую должность
Читайте нас в: Google Новости
Заместитель министра транспорта Игорь Чалик будет занимать свою должность до окончания контракта. После этого он перейдет на другую позицию в системе транспортного комплекса, об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

В Минтрансе отметили профессионализм Чалика и добавили, что он планирует в будущем занять руководящую должность в отрасли.

«Учитывая его высокую компетентность и многолетний опыт, Игорю Петровичу будет предложена одна из руководящих должностей в системе организаций Минтранса России», - отметили в министерстве.

Ранее СМИ заявили, что на пост замглавы Минтранса РФ есть новый кандидат. По информации издания, Чалик покинет свою должность до конца 2023 года. Кто именно может занять руководящий пост, агентство не сообщило.

Чалик стал замглавы Минтранса в январе 2021 года, перед этим назначением он был летным директором «Аэрофлота». Бывший руководитель авиапредприятия получил множество наград и звание «Заслуженный пилот Российской Федерации».

Отставки Минтранс РФ

Новости по теме