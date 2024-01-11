11 января 2024, 08:46

Пассажиры поезда Челябинск — Екатеринбург четыре часа ехали с неисправной системой отопления

РИА «Новости»
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Пассажиры поезда по маршруту Челябинск — Екатеринбург пожаловались на задержку отправления и минусовую температуру в вагоне. Уральская транспортная прокуратура объявила о начале проверки.

Пассажиры поезда по маршруту Челябинск - Екатеринбург пожаловались на задержку отправления и минусовую температуру в вагоне.

Уральская транспортная прокуратура объявила о начале проверки.

«Челябинский транспортный прокурор выехал в депо с целью оценки технического состояния электропоезда», - объявила пресс-служба.

Надзорное ведомство проверит соблюдение правил оказания услуг перевозки пассажиров, работу АО «Свердловская пригородная компания» и Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава.

Пассажиры электропоезда № 7009 «Орлан» по маршруту Челябинск - Екатеринбург опубликовали в интернете видео с промерзшими окнами и полами. Они жаловались, что отправление задержали на 40 минут, а в вагоне из-за неисправности системы отопления температура воздуха опустилась до -2 градусов при 30-градусных морозах на улице. Поезд ехал более четырех часов.

В Екатеринбурге ранее пассажирам продали билеты в несуществующий вагон поезда в Челябинск. Им пришлось ехать в проходах.

РЖД Прокуратура РФ Поезда
11 января 2024, 07:38
«Машину надо, конечно, доводить до ума». Песков рассказал о поездке на снегоболотоходе «Хищник»
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Российский снегоболотоход «Хищник» требует серьезной доработки. Водителю пришлось собственными руками приводить его в порядок, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты спросили его о впечатлениях после поездки на «Хищнике» на Чукотке. Дмитрий Песков признался, что машина разочаровала его.

«Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился - машину надо, конечно, доводить до ума. <…> Наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что в машине плохо работал руль и коробка передач. Единственным преимуществом он назвал двигатель, но тот оказался импортным. Пресс-секретарь заявил, что у «Хищника» нет конкурентов, поэтому, по его мнению, производитель почивал на лаврах и не дорабатывал машину.

Выпуск снегоболотоходов наладили на двух площадках в Тюменской области. Президент России Владимир Путин опробовал «Хищника» во время рабочей поездки в Анадырь.

Дмитрий Песков Машины Импортозамещение
10 января 2024, 14:20
Пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз в праздники
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Во время новогодних каникул пассажиры воспользовались московским транспортом 63,5 миллиона раз. Это на 4% больше, чем в прошлогодние праздники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Самыми популярными были метро и МЦК - 29,4 миллиона поездок», - подчеркнул он.

Глава города отметил, что жители и гости столицы выбрали для поездок наземный транспорт, включая коммерческих перевозчиков, более 12 миллионов раз.

По словам мэра, на МЦД зафиксировали в новогодние дни 5,3 миллиона поездок, на трамваях - почти два миллиона, а на такси и каршеринге - 14,7 миллиона.

Собянин добавил, что во время длинных выходных пробки на дорогах не превышали двух-трех баллов. В среднем по мегаполису каждый день ездили более двух миллионов уникальных автомобилей.

Мэр также рассказал о планах строительства дорог в 2024 году. В частности, планируют закончить формирование нового дорожного каркаса Москвы и достроить Южную рокаду.

Метро Новый год Сергей Собянин Москва
09 января 2024, 20:54
РЖД сообщили об открытии движения по одному пути на перегоне Алеур — Бушулей
Freepik
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РЖД открыли движение по одному пути перегона Алеур — Бушулей Забайкальской железной дороги, восстановленному после схода вагонов грузового состава. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

«В экстремальных погодных условиях, при температуре минус 37 градусов, железнодорожники в кратчайшие сроки восстановили один из путей, где накануне произошел сход вагонов грузового поезда», - говорится в сообщении РЖД.

Первый поезд пошел по восстановленному пути 10 января в 01:45 местного времени (9 января 19:45 по московскому времени). Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия на перегоне, отправились по своим маршрутам, РЖД принимают меры, чтобы движение поездов вернулось в график. Продолжаются восстановительные работы на соседнем пути.

ЧП произошло 9 января в 01:17 по местному времени. РЖД сообщили, что пострадавших и угрозы экологии нет.

РЖД открыли движение по одному пути перегона Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги, восстановленному после схода вагонов грузового состава. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

РЖД Дороги Поезда
09 января 2024, 18:32
Движение на Калужско-Рижской линии метро возобновили в Москве
РИА «Новости»
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Движение поездов на юго-западе Калужско-Рижской линии московского метро восстановили. Они действовали до 8 января. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса столицы.

«Вдоль ранее закрытых станций участка Калужской-Рижской линии метро убрали ограждения и восстановили парковки», - уточнили в ведомстве.

Введение ограничений было связано с прокладкой новой теплосети. Пока они действовали на станциях, пассажиры пользовались услугами бесплатных автобусов КМ.

«Мы тщательно продумали работу автобусов КМ, чтобы минимизировать неудобства», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, интервал между рейсами составлял менее одной минуты. Состоялось около 500 тысяч поездок, на маршруты выходило 70 автобусов.

Также на закрытом участке работали 85 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогали людям добраться до необходимых станций.

Дополнительно у станций «Октябрьская» и «Новые Черемушки» открыли чайные домики, в которых пассажирам налили 7,2 тысячи литров чая и раздали приблизительно 68 тысяч шоколадок и печенья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл электродепо «Аминьевское». Оно предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

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