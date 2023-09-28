Пассажиры московского метро пожаловались на работу эскалаторов при переходе на БКЛ

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По данным СМИ, толпа образовалась у спуска на платформу на станции «Павелецкая». Вход и выход в метро были затруднены.

Кроме этого, при переходе со станции метро «Калужская» Калужско-Рижской линии на «Воронцовскую» БКЛ также возникли трудности. Один эскалатор работал только на спуск, другой - закрыли на ремонт.

Ранее в дептрансе Москвы сообщили, что вестибюли двух станций - «Калужская» и «Воронцовская» - будут закрывать на вход в вечерний час пик. Пассажиры смогут воспользоваться южным вестибюлем станции «Калужская» (выходы 1-4) и вестибюлем № 2 станции «Воронцовская» (выходы 11-12). Также альтернативой может стать использование бесплатной наземной пересадки.

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