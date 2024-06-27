Пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Коми пересадили в другой состав

Специальный состав с пассажирами поезда № 511 Воркута - Новороссийск утром 27 июня отправился в пункты назначения. Еще восемь поездов следуют с опозданием, сообщили РЖД.

Пассажиров сошедшего с рельсов поезда отправили в пункты назначения по особому графику. Они пересели в специально собранный для них состав около станции Угольный, который в 05:14 отправился в сторону Новороссийска по ускоренному графику. Волонтеры помогли погрузить вещи, принесли воду, еду и покрывала.

Из-за аварии восемь поездов отстали от графика. Это составы из Воркуты, Лабытнанги в Москву и обратно, из Воркуты в Нижний Новгород, из Адлера в Воркуту и из Санкт-Петербурга в Лабытнанги.

Поезд с 215 пассажирами сошел с рельсов 26 июня. Пострадали не менее 40 человек. РЖД заявили, что причиной аварии мог стать подмыв железнодорожного полотна.