Пассажиров предупредили о задержке поездов на Ленинградском направлении ОЖД
Пригородные поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) задерживаются. Об этом сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Составы опаздывают из-за технических неполадок.
«Максимальное время опоздания - не более одного часа», - уточнили в МТППК.
Сотрудники железной дороги принимают необходимые меры, чтобы сократить время задержки поездов. В МТППК принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства. Информацию о фактическом движении поездов можно увидеть в приложении РЖД, на сайте компании и по круглосуточному телефону поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.
Вечером 21 января на Московской железной дороге произошел сбой. Движение поездов остановилось на Киевском направлении, на участке от Площади Трех Вокзалов до Марьиной Рощи.